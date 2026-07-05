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Изглеждат нормално, но са опасни: Изхвърлете тези храни незабавно

Някои продукти дори не могат да бъдат „тествани на мирис или външен вид“ след неправилно съхранение

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 юли 2026, 11:34
Изглеждат нормално, но са опасни: Изхвърлете тези храни незабавно
Източник: iStock/GettyImages

Н якои продукти дори не могат да бъдат „тествани на мирис или външен вид“ след неправилно съхранение. Те трябва да се изхвърлят, без да се прави опит за консумация, за да се избегне увреждане на здравето. Кои са тези продукти:

Меки сирена и млечни продукти

Сирена като бри, моцарела и козе сирене или други млечни продукти трябва да се изхвърлят, ако срокът им на годност е изтекъл.

Те обикновено са опасни за консумация, независимо от външния им вид и миризмата им, тъй като могат да съдържат опасни микроорганизми, които не се нуждаят от голям брой, за да причинят заболяване, особено при хора с отслабена имунна система.

Говорим за вредни микроорганизми като Е. коли, салмонела и листерия. Многократното изваждане на сиренето от хладилника, неправилното му охлаждане или съхранението му на вратата на хладилника може да ускори растежа на бактериите.

Дори ако датата е все още „нормална“, продуктът трябва да се изхвърли, ако има:

  • остра, кисела или „гнила“ миризма
  • плесен (с изключение на твърдите сирена, където може да се отреже с малко количество)
  • хлъзгава или лепкава повърхност
  • горчив или странен вкус
  • дефлирани опаковки

Морски дарове и месо

Месото и морските дарове са нетрайни храни и могат да представляват риск за здравето, ако се консумират след изтичане на срока им на годност или ако се съхраняват неправилно.

Причината е, че такива продукти съдържат много протеини и влага, което е благоприятна среда за размножаване на бактерии. Ако продуктът е бил съхраняван неправилно, например, без достатъчно охлаждане или ако е бил нарушен температурният режим, микроорганизмите започват активно да се размножават.

Това могат да бъдат бактерии, които причиняват хранително отравяне, включително салмонела, листерия или Е. Коли.

Дори ако даден продукт изглежда или мирише „нормално“, това не гарантира, че е безопасен. Някои опасни бактерии не променят миризмата, цвета или вкуса си, но е възможно вече да произвеждат токсини.

Варен ориз или паста

От особено значение в сварения ориз е бактерията Bacillus cereus. Нейните спори могат да оцелеят при готвене и след това да се размножават бързо, ако храната се държи топла. Тя може да произвежда токсини, които не винаги се унищожават чрез повторно затопляне.

Рискът е малко по-нисък при пастата, но механизмът е подобен: на стайна температура бактериите се размножават бързо, особено ако ястието престои дълго време.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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