Хотел причини замърсяване с мазут на плаж Кабакум

З амърсяване с отработен нефтопродукт /най-вероятно мазут/ е установено тази сутрин само по плажната ивица в района на северната част на плаж Кабакум. Сигналът затова е подаден от човек, който живее в района.

Незабавно са били информирани дежурните в ОД на МВР, в РИОСВ, ИАМА, в РД ПБЗН, БДЧР, Областна администрация, Гранична полиция и в община Варна.

Инцидентът предизвика спешно заседание на Щаба по изпълнение на областния план при защита от бедствия, водено от областния управител професор Андрияна Андреева.

Екипите на РИОСВ, на Басейнова дирекция, на община Варна и Областна администрация са предприели действия по локализиране на замърсяването.

„Установено е, че става въпрос за брегови замърсител. То е дошло от хидротехническо съоръжение, което отвежда отпадни води. Няма замърсяване на морската вода“, информира директорът на РИОСВ.

Според началника на Басейнова дирекция, замърсяването е залпово, локално и е преустановено.

От Главна дирекция Аварийна и спасителна дейност уточняват, че малко над 200 квадратни метра е ивицата от замърсен пясък, а приблизително от 4 до 20 кубика е количеството на замърсения от нефтопродукт пясък, който трябва да бъде почистен.

Установен е и замърсителят – хотел в района. По информация от директора на ОД МВР – Варна, екип на V РПУ и инспектори от Икономическа полиция са извършили проверка на място и провеждат действия, за да установят дали има данни за извършено престъпление.

Експертите от РИОСВ са дали предписания както на замърсителя, така и на община Варна за извършване на почистването.