Министър Демерджиев посъветва Десислава Атанасова „да не рови много“

Б езкомпромисна борба с корупцията – оттам започваме. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той разясни, че амбицията на ръководството е връщането на справедливостта в правоохранителната система да започне именно от полицията, като изрази надежда тези действия да бъдат последвани и от прокуратурата, и от съда.

По думите на Демерджиев министерството насочва сериозни усилия към овладяване на наркоразпространението и пътния травматизъм, които министърът определи като изключително тежки явления.

Предвижда се засилване на дейността на икономическите сектори в цялата страна, противодействие на контрабандата и сивия сектор. Специален акцент ще бъде поставен върху битовата престъпност, за да се гарантира спокойствието на гражданите в малките населени места, пише NOVA.

По отношение на изнесените данни за извършени полети, МВР извършва мащабна проверка. Според вътрешния министър основните въпроси, на които се търси отговор, са свързани с произхода на средствата за плащане, реалната цена на полетите и дали те съответстват на пазарните нива. Проверява се дали сумите са на семейството на Пеевски, или са средства на български граждани, предоставени по някакъв начин, като целта е да се установи има ли извършено престъпление или нарушаване на санкциите по закона „Магнитски“, заяви Демерджиев.

По думите на министъра, скоро ще бъдат публично оповестени SMS-и, които за разлика от други разпространявани съобщения, са напълно автентични. Проверката се води от дирекция „Вътрешна сигурност“ и е насочена към служители на МВР, а не към политически лица.

„Просто някои хора са се постарали някои данни да бъдат манипулирани, ще има пълна информация по всичко това“, заяви Иван Демерджиев по повод странните съвпадения в датите на излитане и кацане на едни и същи лица.

Той допълни, че служителите на министерството, обслужващи ПНР системата, винаги действат по сигнал и съобразно закона. „Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват“, добави още министърът във видеото.

Реформи и структурни промени в МВР

По думите на вътрешния министър Министерството започва и вътрешна реорганизация. Кадровите промени ще бъдат сведени до санитарния минимум, за да се осигури спокойна среда за работа на професионалистите.

„В структурно отношение се предвижда пълно закриване на звеното към министъра, което беше разкритикувано като източник на необосновани разходи и ненужно натрупване на бездействащи ръководни служители. Всички останали неефективни структури, създавани през годините, също ще бъдат премахнати, което ще подобри организацията и ще донесе икономически ефект. Стартира и изготвянето на дългосрочна стратегия за модернизиране на ведомството“, каза министърът.

Координация между властите

Провела се е и среща между премиера Румен Радев, министрите от кабинета и представители на законодателната власт. Тя е имала за цел да възстанови прекъснатата комуникация и да запознае народните представители с текущите задачи и динамиката в отделните министерства, осигурявайки по-добър синхрон между изпълнителната и законодателната власт.