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Попада ли оръжие от Украйна в ръцете на престъпни наркобанди

В испанската, а след това и в европейската преса се появиха слухове, че наблюдаваната в последно време вълна от насилие в Южна Испания, провокирана от търговците на наркотици, била свързана с попаднали у тях автомати „Калашников“

5 юли 2026, 11:27
Попада ли оръжие от Украйна в ръцете на престъпни наркобанди
Източник: iStock

И ма ли оръжие от Украйна в ръцете на наркобанди? Испанска статия твърди, че наркотърговци от картелите в Колумбия, Бразилия и Мексико изпращат като доброволци свои хора в Украйна, за да научат как се управляват дронове, съобщава Deutsche Welle.

В испанската, а след това и в европейската преса се появиха слухове, че наблюдаваната в последно време вълна от насилие в Южна Испания, провокирана от търговците на наркотици, била свързана с попаднали у тях автомати „Калашников“. Твърди се, че това оръжие пристигало от зоните на бойни действия в Украйна. Направено бе и предположението, че с украинско оръжие разполагат не само криминалните структури в Испания, а и в други европейски страни.

Пред ДВ испанските компетентни органи и независими експерти отбелязват, че наличие на украинско оръжие на Иберийския полуостров засега не е установено, но не изключват вероятността това да се случи в бъдеще. Експертите се безпокоят повече от възможността наркотърговците да придобият познания за изработването на дронове, каквито се използват във войната в Украйна.

Кървавите битки на наркобандите

"Тревожната ситуация в Андалусия, която служи на мафиотските групировки като пункт за прехвърляне на наркотиците от Африка в Европа, изобщо не е свързана с Украйна. А и оръжието само  по себе си, колкото и да е мощно, не провокира насилие", каза за ДВ представител на Гражданската гвардия – организация, която се занимава и с борбата срещу контрабандата на наркотици и оръжие. По думите на експерта, „източникът на оръжието, с което разполагат престъпните групировки в Испания, е съвсем друг“.

От испанската Гражданска гвардия обясняват, че в последните години наред с мароканския хашиш от Африка, наркобандите са започнали да изнасят за Европа и колумбийски кокаин. Освен испанци, с това се занимавали колумбийци, мексиканци и бразилци. В рамките на тези групировки и в отношенията между тях „нравите са свирепи – често има кървави спорове на базата на конкуренцията и личната вражда, извършват се изтезания и масови екзекуции“. Стигало се и до престрелки с полицията.

Становището на Гражданската гвардия е, че „кървавите традиции на мафията определят интереса към автоматичното оръжие от армейски образец“. А наркотърговците го придобиват там, където е напълно достъпно – в Африка – и го доставят до Испания с бързоходни катери или дронове заедно с тонове наркотици. След задържането на членове на престъпните банди, оръжието им попада в ръцете на органите на реда.

Автомати от Африка

В отговор на въпроса на ДВ доколко точно може да се определи произходът на даден автомат „Калашников“, иззет от наркотърговците, представителят на Гражданската гвардия изтъква, че „по този въпрос експертите не грешат“. Участващите в наркобизнеса използват предимно по-стари модели като АК-47 – каквито навремето са били доставяни в Африка от СССР и други държави от Източна Европа. Това се потвърждава и от модификацията на иззетите автомати, и от тяхната маркировка.

А съвременни автомати от модела А-74, каквито се използват във войната в Украйна, или пък каквото и да било друго украинско оръжие „така и не е било разкривано у престъпниците в Испания“. Те от своя страна дори не крият начините за попълване на своя арсенал – сдобиват се с огнестрелните оръжия от африканските бунтовници срещу някоко бутилки уиски или кокаин. „Що се отнася до боеприпасите за АК-47, няма никаква нужда те да се доставят от Украйна – те се продават в оръжейните магазини в Испания“, казва събеседникът на ДВ.

Потенциалната заплаха от нелегалното оръжие в Европа

Политологът от мадридския университет Рикардо Гомес е настроен по-песимистично по отношение на възможното проникване на нелегално оръжие в европейските страни. По неговите думи, „подобно явление винаги съпътства въоръжените конфликти“. И то става дума не само за оръжието, но и за неговите собственици.

Така например, след войните на Балканите в Испания са се стекли банди от въоръжени лица, включително бивши участници в тези конфликти - „предимно сърби и косовари, които не са успели да си намерят място в родината в условията на мир“. Борбата с тези „особено опасни престъпници“, продължава и до днес, подчертава пред ДВ Гомес.

Според него сега има основания да се подозира, че „някои бивши латиноамерикански доброволци от украинската война, свързани с наркокартелите“, могат да се опитат да използват в Испания военния си опит, както и похитени оръжия и друго военно оборудване. Такъв прецедент вече е имало. Не толкова отдавна полицията успя да залови няколко дрона, доставяли в Испания наркотици от африканското крайбрежие. По думите на Гомес, тези апарати били оборудвани с прибори, докарани от Украйна.

Оператори на дронове за наркомафията?

Испанският разследващ журналист Пабло Муньос споделя тези опасения. Той публикува статия във вестник „АБС“, в която твърди, че наркотърговци от различни картели на Колумбия, Бразилия и Мексико изпращат под формата на доброволци свои хора в Украйна, за да овладеят уменията по направата и управлението на дронове.

Смята се, че тези апарати служат на наркокартелите не само за транспортирането на кокаин, но и за разправа с конкурентите и полицията както в техните страни, така и зад граница, включително в Испания, отбелязва Муньос.

По данни на журналиста мексиканските компетентни органи са информирали украинските си колеги за действията на наркомафията. И от някои такива „доброволци“ вече са иззети откраднати чертежи и снимки на дронове, както и пособия за използването им и за електронната борба с тях. Друг разследващ журналист – Хавиер Бониля – излиза с предположението, че членовете на наркокартелите „са могли да проникнат не само в украинската, но и в руската армия, прикрити като доброволци“.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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