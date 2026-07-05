Пет жертви и хиляди евакуирани след проливни дъждове в Китай

Н ай-малко петима души загинаха в Северен Китай в резултат на проливни дъждове, предизвикани от тропическата буря „Майсак“. Бурята предизвика значителни наводнения и материални щети, налагайки евакуацията на хиляди жители в засегнатите райони.

Развитието идва на фона на преминаването на тропическата буря „Майсак“ през няколко региона, включително Виетнам и китайския остров Хайнан, преди да навлезе отново на континенталната част на Китай, предаде БТА.

Двама жители на китайския автономен регион Вътрешна Монголия са загинали при внезапно наводнение, съобщава агенция Синхуа. Единият е починал от удавяне, докато е пасял добитък, а другият е паднал в придошлите води в опит да прибере стадото си. Допълнително, трима души са загинали в провинция Ляонин след силна буря, въпреки че властите не са предоставили подробности за обстоятелствата около смъртта им.

В град Фушун, провинция Ляонин, наводненията са превърнали улиците в реки, което е наложило евакуацията на около 3600 жители в безопасни зони.

Тропическата буря „Майсак“ е навлязла в китайския автономен регион Гуанси след като е достигнала сушата във виетнамската провинция Куанг Нин, развивайки ветрове с максимална скорост до 101 км/ч. Впоследствие бурята е отслабнала, докато се е придвижвала навътре в континента, но преди това е причинила значителни щети и във Виетнам.

В град Монг Кай, Виетнам, силният вятър е съборил дървета и е отнесъл ламаринени покриви на сгради. Спасителни екипи са разчиствали паднали дървета и отломки с тежка техника след успокояването на времето.