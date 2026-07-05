Свят

Кошмарът Ебола: Тестват нови терапии срещу редкия щам Бундибугио

В лечебен център в Буния, провинция Итури, изследването стартира паралелно с ежедневната борба за спасяване на пациенти

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 юли 2026, 13:56
Кошмарът Ебола: Тестват нови терапии срещу редкия щам Бундибугио
Източник: iStock/GettyImages

Ж ителите в района на огнището от ебола в източно Демократична република Конго възлагат надежди на експериментални терапии, след като в началото на този месец започна мащабно проучване на две потенциални лечения, предаде Асошиейтед прес.

В лечебен център в Буния, провинция Итури, изследването стартира паралелно с ежедневната борба за спасяване на пациенти, като болницата приема нови заразени, а медиците работят в изолационните отделения.

Причинителят на огнището е по-рядък щам на вируса ебола – Бундибугио, за който няма одобрени специфични ваксини или терапии. До момента са регистрирани над 1400 заразени и 438 смъртни случая, съобщи Световната здравна организация (СЗО). 

Проучването, в което вече е включен първият участник, тества антивирусния препарат ремдесивир, експерименталното лечение с антитела MBP134 или комбинация от двете, с цел да се увеличат шансовете за оцеляване. Проследяването на пациентите ще продължава 28 дни след началото на лечението.

В проекта участват международни институции, включително Оксфордския университет и Института по тропическа медицина в Антверпен.

Местните жители приемат новината с надежда. Преболедувала пациентка дори заяви, че е готова да участва в следващите фази на изпитванията.

Въпреки това част от хората изразяват страх и скептицизъм към новите терапии. Допълнителни трудности създават пренаселените лечебни центрове, забавеното търсене на медицинска помощ и несигурната обстановка в засегнатите райони.

В момента изследването се провежда само в Буния, като властите планират разширяване, ако условията позволят.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Габриела Иванова    
Огнище на ебола ДР Конго Експериментални лечения Клинични изпитвания Щам Бундибугио Ремдесивир СЗО Буния Надежда и страх Антивирусни препарати
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