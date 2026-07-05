МВР на 147 години: С призиви срещу олигархията и за правова държава

С полагане на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената Министерството на вътрешните работи (МВР) отбеляза 147 години от създаването си.

„Когато през далечната 1879 г. княз Александър Батенберг създава Министерството на вътрешните дела – това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. Той го прави неслучайно, защото то води към разбирането за държавност, а държавност без законност и сигурност за гражданите, не може да има“, каза президентът Илияна Йотова в словото си.

Президентът каза, че 5 юли не е само институционален празник, а е ден на признателност към всеки полицай, пожарникар и спасител, който не мисли за себе си и иска да помогне на други и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност и себеотрицание не може да върви напред нито едно общество и не може да има благоденствие. „Днес имате още едно голямо предизвикателство – да повярваме отново, че родината ни може да бъде правова държава и можем всички заедно да се преборим с престъпността“, добави Йотова.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поздрави строения почетен караул с професионалния празник - 5 юли, и отправи пожелания към служителите на министерството. „Показателен е този акт на създателите на третата българска държава и осъзнаването, че МВР е фундамент на държавността. Днес с още по-голяма тежест върху нас лежат очакванията и надеждите на българското общество МВР да постави началото на процесите по освобождаване на българската държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода“, каза вътрешният министър.

„Велики Господи, молим те, подкрепи сърцата и волята на всички служители в МВР, за да обичат родината си, в която по твое благоволение израснаха, та да бъдат в състояние да ѝ служат вярно и предано. Направи ги честни и достойни бранители на нейните граници, правдата, реда, спокойствието и достойнство“, каза патриарх Даниил, който се присъедини към службата пред Паметника на Незнайния воин и поздрави служителите на МВР.

На церемонията присъстваха зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов, министри, депутати, както и бивши министри на вътрешните работи и представители на дипломатическия корпус.

Бившият главен секретар на МВР и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави служителите на МВР с пост в социалната мрежа Фейсбук. Честит професионален празник на всички служители на МВР, които с чест носят пагона и всеки ден изпълняват своя дълг с професионализъм, достойнство и отговорност, написа той.

В поздравлението си Борисов пожелава здраве и сила на служителите на МВР, като изразява надежда тяхната смелост и всеотдайност да бъдат достойно оценявани. Той отправя пожелания за здраве и спокойствие към служителите на министерството и техните семейства.

Лидерът на „Движение за права и свободи“ (ДПС) Делян Пеевски също поздрави празнуващите: Бъдете горди и с високо вдигната глава отстоявайте реда, сигурността и законността в страната.

В поздравлението си Пеевски отправя благодарност към всички служители на министерството за работата им в защита на сигурността на българските граждани и за отстояването на реда и закона. Пеевски им пожелава здраве, всеотдайност и безкомпромисност при изпълнението на професионалните им задължения, както и успешно да посрещат предизвикателствата в работата.

Историята на МВР в България е дълга и преминава през различни етапи, започвайки от създаването на българската държава след Освобождението през 1878 г. През годините институцията е претърпявала множество структурни и функционални промени, отразяващи политическите и социални трансформации в страната – от монархия през тоталитарен режим до съвременна демокрация.

По време на комунистическия период, Министерството е включвало и Държавна сигурност (ДС), чиито архиви днес са предмет на обществено внимание и достъп. МВР съхранява значителна част от тези архиви и предоставя достъп до информация за граждани, изследователи и журналисти, спазвайки законовите разпоредби.

МВР изпълнява широк спектър от функции чрез своите главни дирекции и специализирани звена. Основните му дейности включват опазване на обществения ред, разследване на престъпления, контрол на пътното движение, граничен контрол и борба с незаконната миграция. В неговия състав традиционно влизат Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и други специализирани звена. През годините са настъпвали и структурни промени, като например трансформирането на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в самостоятелна агенция с цел по-ефективно управление на нейните финансови, материални и административни ресурси.

В последните години МВР е обект на реформи, насочени към модернизация и повишаване на ефективността. Въвеждат се нови икономически модели за управление на административните услуги, които министерството предоставя. Предвидено е създаването на държавни предприятия, които да поемат функции като отпечатването на лични документи, проектирането и поддържането на програмни продукти, необходими за административни услуги, както и регистрацията на моторни превозни средства. Целта е тези промени да доведат до по-добро качество на услугите и по-голяма прозрачност при управлението на финансовия ресурс, като събраните такси да остават в предприятието за инвестиции в подобряване на услугите. Променя се и режимът на обезщетенията и отпуските на държавните служители в министерството, с цел оптимизация на разходите.