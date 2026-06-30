България

Малката потребителска кошница в България достигна 61,82 евро през юни

КНСБ отчита ръст на цените с 0,5% на месечна база и 9% на годишна

30 юни 2026, 11:21
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М алката потребителска кошница през юни струва 61,82 евро. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността ѝ през май. Това съобщи на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения (ИССИО).

Проучването за цените на най-често използваните стоки и услуги е направено в периода 3 – 8 юни тази година. То е проведено малко преди да влезе в сила инициативата „Кошница с грижа“, посочи Иванова.

Цените отново нагоре: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% за месец

По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо и др. Намаление има при краставиците и доматите. Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%, отбеляза още експертът.

Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0,5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, коментира Иванова. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи, заяви тя. В България средно едно домакинство дава около 30% от бюджета си само за храна, обясни експертът от КНСБ.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
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