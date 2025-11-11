България

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

Ще бъдат ли предсрочно прекратени неговите правомощия

11 ноември 2025, 09:10
Източник: БГНЕС

О бщинската избирателна комисия (ОИК) във Варна предстои да излезе с решение относно законосъобразността на отпуска, ползван от кмета на града Благомир Коцев, който се намира в ареста от 8 юли.

Компетентният орган се самосезира след постъпили граждански сигнали, в които се поставя въпросът дали продължителното отсъствие на кмета представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите правомощия.

Междувременно временно изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов заяви, че ще заема поста до 11 ноември. Днес официално изтича разрешеният отпуск на Благомир Коцев.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията.

Оттогава той се намира в ареста. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен още през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.

