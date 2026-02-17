България

Пийте много студена вода – повелява традицията на 17 февруари

Православната църква почита Свети Теодор Тирон

17 февруари 2026, 06:39
Пийте много студена вода – повелява традицията на 17 февруари
Източник: iStock/GettyImages

Н а 17 февруари православната църква почита Свети Теодор Тирон живял в края на трети и началото на четвърти век. Той бил войник в частите на новопостъпилите в римската войска, откъдето е и прозвището му (от латински „тирон“ – новобранец). 

Служил е в град Амасия в Северна Мала Азия. По времето на императорите Максимиан и Галерий започнало гонение на християните. И когато военачалникът на Теодор научил, че той е християнин, го извикал и се опитал да го разубеди, и да се съгласи да принесе жертва на идолите. Доблестният воин без колебание заявил, че за нищо на света няма да се отрече от своята вяра. Последвали различни мъчения, но те не го сломили. Държали го дълго в затвора и въпреки многото изтезания, Теодор не се отрекъл от Христос. Накрая бил хвърлен в нажежена пещ и умрял сред пламъците. Това станало на 17 февруари 306 г.

Преподобният Роман Търновски живял през XIV в. Бил роден в знатно семейство в българската столица Търново. Станал монах в обител край града и търсел добър учител в духовния живот. Затова, когато преподобният Теодосий Търновски дошъл в столицата от манастира на свети Григорий Синаит, Роман го помолил да отиде с него в Парория (в граничните южни български земи). 

Свети Григорий го приел в своето братство и Роман останал няколко години, като изпълнявал послушания и се учел на висока духовност. А времената били смутни и след смъртта на свети Григорий двамата български подвижници Теодосий и Роман отишли на Атон, и сетне се установили в планината край село Кефаларево (сега Килифарево), където при тях дошли още монаси и създали манастир. 

Тук преподобният Теодосий развил своята просветна и духовна дейност, а свети Роман бил пръв негов ученик и сътрудник. След кончината на учителя си в 1363 г., Роман станал игумен на обителта и продължил духовното дело. Упокоил се на 17 февруари 1370 г.

  • Народни поверия и обичаи

На прага на пролетта българските народни вярвания и православната традиция се преплитат в един особен ден, изпълнен с поличби за бъдещата реколта и строги правила за духовно пречистване. 17 февруари не е просто дата в календара, а време за равносметка на думите и подготовка на тялото за новия живот.

Нашите предци са вярвали, че природата на този ден е отворена книга, която предсказва бъдещето на стопанина.

Пролетта идва рано: Ако погледнете към небето и то е безоблачно, а слънцето грее щедро, гответе се за затопляне – пролетта няма да закъснее.
Златна реколта: Студената и мразовита сутрин всъщност е добра новина. Тя е знак за обилни количества мед и тежки класове пшеница през лятото.
Бури на хоризонта: Силният вятър днес обаче е предупреждение – той вещае нестабилно време и нови бури в непосредствено бъдеще.

Народната етика налага специална предпазливост на 17 февруари. Вярва се, че всяка изречена грубост или лоша помисъл се връща при човека като сериозно изпитание. Затова денят изисква внимание към всяко действие и смирение.

Любопитна е и забраната за тъмни дрехи – според традицията те потискат жизнената енергия и привличат несполуки. Вместо тях е добре да изберете цветове, които носят светлина.

В храмовете вярващите отправят молитви към Свети Теодор Тирски, търсейки неговото застъпничество. Към него се обръщат онези, които копнеят за завръщането на изгубени близки или се нуждаят от подкрепа в моменти на житейски бури.

Особено място в днешната почит заема Теодор Мълчалив. Пред него християните се молят за защита от „празнословието“. Вярва се, че днес човек трябва да се пази от излишни приказки и да контролира езика си, за да съхрани духовната си сила.

Най-характерният обичай за деня е пиенето на леденостудена вода. Народната традиция е категорична: тя не трябва да бъде хладка или загрята.

Смята се, че студената вода притежава магическа пречистваща мощ, която измива натрупаната умора, укрепва здравето и закалява духа на човека за предизвикателствата, които му предстоят.

Източник: БТА/проф. Иван Желев    
Свети Теодор Тирон преподобен Роман Търновски 17 февруари православна църква народни обичаи мъченичество монашество български светци поличби за реколта пречистване със студена вода
Последвайте ни
Подгответе се: НИМХ предупреждава за опасно време във вторник

Подгответе се: НИМХ предупреждава за опасно време във вторник

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Al Jazeera: Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.

Al Jazeera: Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.

Ирландия разследва

Ирландия разследва "Грок" за опасни изображения

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Toyota иска обединение на японската автоиндустрия с цел оцеляването й

Toyota иска обединение на японската автоиндустрия с цел оцеляването й

carmarket.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 12 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 11 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 13 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Свят Преди 34 минути

Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Свят Преди 43 минути

Нападението е било извършено на натоварена търговска улица

<p>Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания</p>

ApoB: Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания

Любопитно Преди 1 час

ApoB се измерва с кръвен тест, но не е включен в стандартния липиден профил

Зловещата тайна на езерото Кайнди: Как една гора се озова на дъното, но отказа да изгние?

Зловещата тайна на езерото Кайнди: Как една гора се озова на дъното, но отказа да изгние?

Любопитно Преди 1 час

Езерото Кайнди се намира в казахстанската част на планините Тян Шан, където земната кора продължава да се издига, тъй като Индия и Евразия се сблъскват в геоложки мащаб

Българин е обвинен в убийство в затвор в Гърция

Българин е обвинен в убийство в затвор в Гърция

Свят Преди 10 часа

Сред посочените свидетели е и осъденият престъпник Алкет Ризай

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

България Преди 11 часа

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "Задържане под стража"

Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

Свят Преди 11 часа

Това е станало в периода между сряда и неделя

Виктор Тодоров е победител в първия лайв на „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“

Виктор Тодоров е победител в първия лайв на „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“

Любопитно Преди 12 часа

Той е откритието на сезона и събра най-много точки със съвършената си имитация на Prince, като изпълни легендарната песен „Purple Rain“

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Свят Преди 14 часа

Той подчерта, че „всяка руска ракета е отговор на агресора на призивите за прекратяване на войната“

Снимката е илюстративна

Сензацията "обратен водопад" - какво причинява природния феномен

Любопитно Преди 14 часа

Магически кадри от Индия взривиха мрежата – мощни ветрове превърнаха водната каскада в сюрреалистично зрелище, което противоречи на физиката.

Иля Малинин

„Гнусна онлайн омраза“: Иля Малинин с мощно послание след кошмара на леда

Свят Преди 14 часа

21-годишният състезател е открит относно психичното си здраве и прекъсна мълчанието си в социалните мрежи в понеделник с мощно послание преди предстоящ проект, свързан с психичното здраве

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

България Преди 14 часа

Според експерти по балистика те не са били изстреляни

Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

Свят Преди 15 часа

Аутопсията не е успяла да уточни нито причините, нито датата на смъртта

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 15 часа

Представителят на ЕК е еврокомисарят за Средиземноморието Дубравка Шуица

Иран демонстрира военна мощ в Ормузкия проток

Иран демонстрира военна мощ в Ормузкия проток

Свят Преди 15 часа

Иран многократно е заплашвал да блокира Ормузкия проток

Вкарват изкуствен интелект в здравеопазването

Вкарват изкуствен интелект в здравеопазването

България Преди 15 часа

В документа са посочени широк спектър от приложения

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Честит имен ден на 17 февруари: Кои носят име, което значи „Божи дар“?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 февруари, вторник

Edna.bg

Левски си хареса защитник от efbet Лига

Gong.bg

Александра Фейгин и мъжкият квартет в биатлона ще участват на Игрите днес

Gong.bg

Една от версиите: Нападението над кмета на Бистрица - заради сигналите му за нерегламентирано сметище

Nova.bg

Жълти и оранжеви кодове за опасно време в цялата страна

Nova.bg