"Това е опит за убийство": Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица - месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

В столичния квартал Бистрица е бил запален автомобилът на кмета на населеното място, а според публикация на Марат Михайлов е направен и опит за подпалване на къщата му. За инцидента съобщава самият Михайлов в официалната си Facebook страница.

По думите му случаят е станал около 01:30 ч. през нощта. "Спя си аз и ме събуждат с гърмежи и палежи около 01:30 ч.", пише той. Михайлов посочва, че е съсед на кмета.

В публикацията се твърди, че преди време е имало и друг инцидент, опит кметът да бъде нападнат в сградата на кметството. "Един път идваха да бият кмета на селото в кметството с бухалки, тая вечер му запалиха колата и се опитаха да му запалят къщата", се казва в текста.

Михайлов отбелязва още, че по време на инцидента в къщата са се намирали хора, включително малко дете. "Тук най-гнусното е, че хората са спали и в къщата има малко дете, жени и деца! Ако не се бяха събудили к’во правим?", пише той.

За случая говори и самият Самуил Попов.

"Жена ми и детето спяха. Някъде около 1:30 ч. чух нещо като експлозия. Погледнах през прозореца и видях предната част на колата да гори и видях двама души на мотоциклет да тръгват в тази посока. Обадих се на телефон 112, за да дойде пожарна. В този момент не знаех, че гори и къщата, което си е опит за убийство, тъй като цялата къща се задими", разказа Самуил Попов.

На първия етаж в къщата, по думите му, е имало 5, 6, 7 души. "На нашия етаж бяхме трима. Цялата къща се задими и благодаря на Господ, че сме живи и здрави всички", каза той.

Кметът на Бистрица потвърди, че извършителите са били маскирани. "Вижда се на камерите, че са маскирани", уточни той.

Попов обърна внимание и на един детайл от случката. "Единият полива предното стъкло на колата с някаква запалима течност, другият е поливал входната врата и след като се възпламенява горивната течност, се връща да дозапали вратата", добави той.

Попитан как си обяснява случилото се, кметът на Бистрица заяви, че това е свързано с работата му и с разкритията, които прави. "Последният случай е от петък, където по сигнал на г-жа Бобчева тук се показа едно нерегламентирано разтоварище", допълни той.

Според него, палежът на колата и дома му има връзка със случая от лятото на миналата година, когато в сградата на кметството бе нападнат от маскирани с бухалки. "Смятам, че най-вероятно има връзка. Тогава полицията не успя да разкрие извършителите. Надявам се този път да си свършат работата, за да може не само аз да съм спокоен, а и жителите на Бистрица. Това е едно от най-големите села в България", каза още Попов. Той допусна като напълно възможно извършителите на палежа да са същите, които го нападнаха с бухалки.

"Благодаря на Господ, че сме живи и здрави и на пожарникарите, които дойдоха възможно най-бързо", каза още кметът на Бистрица.

Два дни преди инцидента Кирил Георгиев е публикувал информация за подготвяно продължение на тема, свързана с незаконни сметища в Бистрица. В своя публикация той съобщава: "Правим продължение на втория случай в Бистрица - незаконните сметища като успешен бизнес модел и черна касичка."

Георгиев посочва, че след създаването на видеото полицията е пристигнала на място. "Час и половина след създаването на това видео, полицията се обади и дойде, макар че верижният булдозер беше без никакви номера и не можа да установи чия собственост е", пише той.

По думите му предстои да бъде проверено в чия фирма се намира машината, която той определя като ключов "актив" за въпросния бизнес.