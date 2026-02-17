Свят

Тръмп предупреди Иран за "последствията от несключването на споразумение"

Той заяви, че Украйна - да бърза с преговорите

17 февруари 2026, 06:58
А мериканският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран за "последствията от несключването на споразумение" на предвидените за тази седмица преговори между САЩ и Иран в Женева, предаде Франс прес.

"Ще участвам в тези преговори, непряко", заяви американският президент пред представители на медиите, на борда на президентския самолет "Еър форс уан", докато пътуваше към Вашингтон. 

"Те искат да сключат споразумение (...) Не мисля, че искат да поемат последствията от несключването на споразумение", заяви Доналд Тръмп, визирайки иранските власти.

Президентът на САЩ добави, че Украйна трябва да преговаря и да сключи споразумение "бързо". Очаква се руските, украинските и американските преговарящи да започнат нов кръг от преговори в Женева днес.

"Украйна би трябвало да седне на масата за преговори и то бързо", подчерта президентът пред медиите по време на полета си към Вашингтон.

Той отбеляза също, че скоро ще се произнесе по евентуални нови доставки на оръжие за Тайван, тема, която дразни Пекин и която накара неотдавна китайския президент Си Цзинпин да му отправи предупреждение.

"Говорих с него за това. Имахме добър разговор и ще вземем решение много скоро", заяви Тръмп, който трябва да посети Китай през април.

Без да е признавал официално Тайван, Вашингтон е основният поддръжник и доставчик на оръжие на острова, който Пекин смята за своя отцепила се провинция, припомня АФП.

В средата на декември Тайван обяви покупка на американски оръжия за 11,1 милиарда долара, което предизвика гнева на Пекин, който реагира с мащабно военно разполагане около острова.

Сделката, която включва ракети и дронове, е най-голямата от 2001 г. насам, когато Джордж Буш одобри доставката на оръжие на стойност 18 милиарда долара за Тайван.

По време на телефонен разговор в началото на този месец Си Цзинпин предупреди американския президент, че САЩ трябва да "проявяват предпазливост" при продажбата на оръжие на Тайван.

