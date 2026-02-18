Ключова среща на „Дондуков“ 2: Йотова приема кандидата за служебен премиер Андрей Гюров

Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

П резидентът Илияна Йотова ще приеме днес на "Дондуков" 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров, след като на 12 февруари определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Очакванията към вас са изключително големи", каза Йотова на Гюров, когато му възложи да предложи служебен кабинет.

Президентът постави като приоритет провеждането на честни и прозрачни избори.

"Ще подходя с разум и отговорност", заяви Андрей Гюров тогава и добави, че избраните от него хора ще се представят с опит и експертиза, а не с политически позиции.

"Това, върху което се обединихме с Президентството, е, че в този кабинет не трябва да има "хора на конци", "сламени фигури", "заплюти територии", каза още кандидатът за служебен премиер.

Според Закона за БНБ в случай, че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, подава оставка.

Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.

По време на консултациите с парламентарните групи президентът Йотова заяви, че тя и екипът ѝ ще направят всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Първата неделя след Великден е 19 април.

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, а Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) проведе консултации с формациите в парламента. В началото на тази година Радев връчи три мандата за съставяне на правителство - на ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната - Демократична България" и "Алианс за права и свободи", но и трите бяха върнати веднага неизпълнени, при което стана известно, че ще има предсрочни парламентарни избори. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.