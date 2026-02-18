Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

У краински и руски преговарящи ще подновят втори кръг мирни преговори с посредничеството на САЩ в Женева на 18 февруари, макар че нито една от страните не даде сигнал, че са по-близо до прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, предаде АФП.

Разговорите са поредният дипломатически опит за спиране на бойните действия, които са отнели живота на стотици хиляди души, принудили са милиони да напуснат домовете си и са опустошили голяма част от източна и южна Украйна.

САЩ настояват за край на почти четиригодишната война, но досега не успяват да посредничат за компромис между Москва и Киев по ключовия въпрос за територията.

Два предишни кръга преговори между двете страни в Абу Даби не доведоха до пробив.

Последните разговори „бяха много напрегнати“, заяви източник, близък до руската делегация. „Продължиха шест часа“, каза източникът, пожелал анонимност.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си обръщение, че е готов „да се придвижи бързо към достойно споразумение за прекратяване на войната“, но постави под въпрос дали Русия е сериозна по отношение на мира.

„Какво искат те?“, добави президентът, обвинявайки Москва, че дава приоритет на ракетните удари пред „реалната дипломация“.