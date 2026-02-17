Отложиха делото срещу Мадуро в САЩ

С ледващото явяване пред съда в САЩ на сваления от власт венецуелски президент Николас Мадуро, първоначално насрочено за 17 март в Ню Йорк, е отложено за 26 март.

Прокуратурата е посочила логистични затруднения като причина за искането, без да предоставя допълнителни подробности. Отлагането е одобрено от защитата и съдията.

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

При първата си поява в съда на 5 януари, два дни след задържането му при военна операция на САЩ във Венецуела, 63-годишният Мадуро заяви, че е невинен по обвиненията в трафик на наркотици и посочи, че е „военнопленник“.

До него беше съпругата му Силия Флорес, на 69 години, която също пледира невинна и трябва да се яви заедно с него на 26 март.

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Мадуро управляваше Венецуела от март 2013 г. до януари 2026 г. В момента страната се ръководи от Делси Родригес, която беше негов вицепрезидент от 2018 г., но сега работи в тясно сътрудничество с Вашингтон.