Усложнена пътна обстановка в страната заради силен вятър и снеговалежи

София в очакване на снега след 18:00 ч.: Над 170 машини са в готовност да почистват столицата

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Кой ще бъде новият градски прокурор на София?

У сложнена е пътната обстановка в много части на страната заради силен вятър и интензивни снеговалежи. През нощта в редица райони имаше закъсали автомобили, като най-сериозни затруднения бяха отчетени в Северозападна България.

Заради влошените метеорологични условия беше ограничено движението на тежкотоварни автомобили през планинските проходи Превала, Рожен и Пампорово.

Опасно време се очаква и през деня. За 15 области в страната е обявен оранжев код за силен вятър и снеговалежи, като поривите на вятъра на места могат да достигнат до 100 км/ч.

От Столична община съобщиха, че 150 снегопочистващи машини са разпределени по районите на София. Осигурени са и допълнително 14 машини за Южната дъга на столицата, за да се предотвратят заледявания и инциденти.

Властите призовават шофьорите да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили и да следят актуалната информация за пътната обстановка.