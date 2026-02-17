Свят

Хърватия върви към собствена атомна електроцентрала

Местата за възможно разполагане на атомни електроцентрали ще бъдат определени с отделен закон

17 февруари 2026, 22:10
Хърватия върви към собствена атомна електроцентрала
Източник: iStock photos/Getty images

Х ърватското правителство изпрати днес в парламента проектозакон за развитие на ядрената енергия за граждански цели, проправяйки пътя към възможно изграждане на атомна електроцентрала в страната, съобщава агенция ХИНА.

Министърът на икономиката Анте Шушняр заяви, че предложението за първи път поставя основите на систематична законодателна рамка за развитие на ядрената енергия за граждански цели. 

Той добави, че дебатите за атомната енергия идват в момент на повишаване на потреблението на електроенергия и все по-изискващи климатични цели, като добави, че ядрената енергия се превръща в стабилен, с ниски въглеродни емисии и ефективен от гледна точка на разходите източник на енергия.

Словения обмисля строежа на нова АЕЦ

"Целта е атомната енергия да възлиза на най-малко 30 процента от общия енергиен микс до 2040 г.", каза той, като добави, че проектозаконът определя стъпки към отговорно планиране и създаване на научна, регулаторна и техническа база за бъдещи решения.

Според проектозакона министърът, отговарящ за енергетиката, ще приеме в рамките на шест месеца от влизането в сила на закона програма с дейности за изготвяне на план за развитие на атомната енергия, а правителството ще приеме плана в рамките на 12 месеца от момента на одобряване на програмата.

Шушняр уточни, че местата за възможно разполагане на атомни електроцентрали ще бъдат определени с отделен закон. 

Според правителството атомните електроцентрали от ново поколение предлагат повишена оперативна гъвкавост в производството на електроенергия и могат да се комбинират с възобновяеми енергийни източници. Те могат също така да произвеждат технологична топлоенергия и топлоенергия за централизирано отопление, подкрепяйки декарбонизацията в индустрията и отоплението, както и да генерират водород в по-големи количества по икономичен и ефективен начин. 

"С този закон Хърватия не само избира нов енергиен източник, но и взема стратегическо решение, потвърждавайки ангажимента си за енергийна сигурност, климатична отговорност и технологичен напредък", подчерта министърът, цитиран от ХИНА. 

Ще преживее ли ядрената енергетика своя ренесанс?

Хърватия няма своя собствена атомна електроцентрала, но е собственик съвместно със Словения на АЕЦ "Кръшко", която е разположена на територията на съседната страна, в близост до границата с Хърватия.

Тя е изградена през 1981 г. съвместно от двете страни, които по това време са част от бивша Югославия, и влиза в експлоатация от 1983 г. Електроцентралата има един реактор с мощност 730 мегавата, като двете страни си поделят поравно произведената енергия. 

АЕЦ "Кръшко" покрива около 16 процента от потреблението на електроенергия в Хърватия, сочат данни, публикувани в сайта "Уърлд нюклиър нюз".

В миналото Загреб обмисляше възможността за съвместно изграждане със Словения  на втори реактор в Кръшко като алтернатива на строежа на собствена АЕЦ, отбелязва изданието.

През януари 2023 г. атомната електроцентрала получи екологично разрешително за удължаване на срока на експлоатация с 20 години до 2043 година.

През септември миналата година хърватският министър на икономиката заяви, че страната обмисля възможността за изграждане на атомна електроцентрала на собствената си територия. Експертите ще решат дали да бъде с малки модулни реактори (SMR) или конвенционална АЕЦ, посочи тогава Анте Шушняр, цитиран от изданието "Нови лист".

По думите му изграждането на собствена АЕЦ би било от полза както в геополитически план, така и за сигурността на страната. Министърът спомена, че Хърватия може да кандидатства за средства по Многогодишната финансова рамка на ЕС.

Шушняр каза още, че се обмислят различни възможни местоположения, но за момента не може да разкрие повече подробности.

Той напомни, че когато Хърватия е била част от бивша Югославия, която се разпадна през 1990-те години, властите са разглеждали три варианта - Иванич град (край Загреб), село Ердут в Източна Хърватия (близо до границата със Сърбия) и остров Вир в Адриатическо море (недалеч от Задар). Последният от трите варианта е бил отхвърлен заради туризма. 

Министърът отбеляза също, че всички страни в света и в ЕС разглеждат ядрената енергия като нисковъглероден източник за преход към възобновяема енергия и добави, че тя също така може да захранва производството на зелен водород. 

В интервю за в. "Ютарни лист" през януари тази година Шушняр уточни, че новата законодателна рамка за ядрената енергия не означава незабавно строителство на атомна електроцентрала, а установяване на систематичен подход, на базата на който да бъдат вземани информирани решения в тази сфера. 

Той добави, че е реалистично в рамките на следващите 18 месеца да бъде взето решение за посоката на Хърватия по отношение на развитието на ядрената енергия, независимо дали става дума за малки модулни реактори или други модели, като се вземат предвид финансовите и технологични аспекти, както и въпросът за безопасността. 

Хърватия е една от страните, които подписаха Декларацията за тройно увеличаване на ядрените мощности до 2050 г. спрямо нивото от 2020 г., напомня още "Уърлд нюклиър нюз". Декларацията беше подписана в рамките на конференцията на ООН за климата КОП28 (COP28), проведена в Дубай през декември 2023 г.

Източник: БТА, Ваня Накова    
Изграждане на АЕЦ АЕЦ Кръшко
Последвайте ни
Нови разкрития за случая в хижа

Нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

Бележка от

Бележка от "Петрохан": Бройки, без да гониш бройки

Украйна удари един от най-големите заводи в Русия

Украйна удари един от най-големите заводи в Русия

Напрегнати преговори за мир в Украйна, Европа се включи

Напрегнати преговори за мир в Украйна, Европа се включи

400 лева разлика в осигурителния доход на нови и стари пенсионери

400 лева разлика в осигурителния доход на нови и стари пенсионери

pariteni.bg
Тръгва ли САЩ по пътя, който Китай извървя през последните 30-ина години

Тръгва ли САЩ по пътя, който Китай извървя през последните 30-ина години

carmarket.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 1 ден
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 1 ден
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 1 ден
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ убиха 11 души в Тихия океан и Карибско море

САЩ убиха 11 души в Тихия океан и Карибско море

Свят Преди 3 часа

Предполагаемите лодки на наркотрафиканти са плавали по известни маршрути

Освободиха директор и учител след самоубийство на ученик

Освободиха директор и учител след самоубийство на ученик

България Преди 3 часа

Проверка на МОН установи системен тормоз, налаган върху младежа

Арестуваха Шая Лабъф за нанасяне на телесна повреда

Арестуваха Шая Лабъф за нанасяне на телесна повреда

Свят Преди 4 часа

Актьорът е задържан и срещу него са повдигнати две обвинения

България праща делегация в САЩ за Съвета за мирa

България праща делегация в САЩ за Съвета за мирa

България Преди 5 часа

Правителството определи делегацията да се ръководи от Иван Найденов

Баневи осъдиха за близо 24 млн. лева бившата Агенция за приватизация и НС

Баневи осъдиха за близо 24 млн. лева бившата Агенция за приватизация и НС

България Преди 5 часа

Делото, което водиха е по Закона за отговорността на държавата и е за нанесени им имуществени вреди

Взрив във военен обект в Русия, убити и ранени

Взрив във военен обект в Русия, убити и ранени

Свят Преди 5 часа

Губернаторът на областта Александър Дрозденко съобщи, че сграда на военната полиция се е срутила

Удължават давността за престъпления срещу деца

Удължават давността за престъпления срещу деца

България Преди 5 часа

Въвежда се и квалифициран състав за престъпления със сексуален характер

Страсбург осъди България за закон за внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

Страсбург осъди България за закон за внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

България Преди 6 часа

Според съда в Страсбург, законът позволява на ДАНС да внедрява агенти без съгласието на собствениците и без ограничение във времето, създавайки риск от „произвол и злоупотреби“

Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Свят Преди 6 часа

Ето всичко, което трябва да знаете за Лиса „Left Eye“ Лопес и необичайните обстоятелства около нейния край

,

„Застраховка“ за живот след смъртта: Украински войници масово замразяват генетичен материал

Свят Преди 6 часа

В условията на опустошителна война Украйна е изправена пред невидима заплаха – демографски срив

България изпрати 2025 г. с 61,4 милиарда лева държавен дълг: Къде отидоха парите?

България изпрати 2025 г. с 61,4 милиарда лева държавен дълг: Къде отидоха парите?

България Преди 6 часа

В края на 2025 г. държавният дълг на България достигна 61,4 милиарда лева, което представлява 27,1% от икономиката на страната. Въпреки че дефицитът е удържан в рамките на критичните за Еврозоната 3%, данните на Министерството на финансите разкриват сериозен натиск върху хазната – разходите за заплати и социални плащания са скочили с милиарди, докато държавата е ускорила харченето и по проектите от Плана за възстановяване

Справедливост след 40 години: Обвиниха мъж за убийството на приятелката му в Германия през 1984 г.

Справедливост след 40 години: Обвиниха мъж за убийството на приятелката му в Германия през 1984 г.

Свят Преди 7 часа

Една стара ДНК проба върху шал и признание, закъсняло с 40 години, сложиха край на едно от най-загадъчните „студени досиета“ в Бавария. Повече от четири десетилетия след убийството на 19-годишната Мария Кьолер през 1984 г., нейният бивш приятел е изправен пред съда, след като години наред се е крил в Турция и дори е живял под фалшива самоличност в същия германски град

София в очакване на снега след 18:00 ч.: Над 170 машини са в готовност да почистват столицата

София в очакване на снега след 18:00 ч.: Над 170 машини са в готовност да почистват столицата

България Преди 7 часа

Температурите в столицата падат рязко, а Столична община обяви пълна мобилизация на техниката. Създадена е организация 151 снегопочистващи машини да започнат обработка на основните булеварди и трасетата на градския транспорт веднага щом дъждът премине в сняг след 18:00 ч.

Обвиняемият по делото за Сияна остава в ареста

Обвиняемият по делото за Сияна остава в ареста

България Преди 7 часа

Становището на прокуратурата беше подкрепено и от частното обвинение

Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски

Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски

България Преди 7 часа

Служителите на НСО ще извършват проверки, промени в транспорта

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

Любопитно Преди 7 часа

Повече от половината от телевизионните зрители (18-59 г.) снощи избраха любимото развлекателно предаване

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Всеки ден на 2025 г. е бил с 1 градус по-топъл от обичайното

sinoptik.bg

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

Edna.bg

„Огнен пръстен“ над Антарктида: Първото слънчево затъмнение за 2026 година

Edna.bg

Галатасарай посрами Ювентус насред Истанбул

Gong.bg

Край на спекулациите: Букайо Сака преподписа с Арсенал

Gong.bg

Кабинетът в оставка одобри делегацията на България в Съвета за мир

Nova.bg

Оцелели ръкописи от хижата в Петрохан - част от доказателствата по делото

Nova.bg