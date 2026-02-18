П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ ще трябва да определи кой ще бъде новият градски прокурор на София.
Кандидатите са двама - сега изпълняващата функциите Емилия Русинова и следователят Бойко Атанасов. Русинова пое поста след пенсионирането на Илиана Кирилова. В средата на май миналата година конкурсът за градски прокурор на София пропадна, след като единственият кандидат Ангел Илиев се отказа в по време на процедурата. Градска прокуратура е единствената, която може да разследва лица с имунитет.
Прокуратурата на Република България е единна и структурата ѝ е в съответствие с тази на съдилищата. Прокуратурата се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните прокуратури има следствени отдели.
Видове прокуратури в страната: 5 апелативни прокуратури, 1 Военно-апелативна прокуратура, 27 окръжни прокуратури,Софийска градска прокуратура със статут на окръжна прокуратура, 3 военноокръжни прокуратури, 36 районни прокуратури и 77 териториални отделения към тях.