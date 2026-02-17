Свят

Арестуваха Шая Лабъф за нанасяне на телесна повреда

Актьорът е задържан и срещу него са повдигнати две обвинения

17 февруари 2026, 18:41
Арестуваха Шая Лабъф за нанасяне на телесна повреда
А мериканският актьор Шая Лабъф е бил арестуван в Ню Орлиънс. В ранните часове на 17 февруари във Френския квартал е възникнала физическа саморазправа. Изданието разпространи кадри, заснети от очевидци, на които Лабъф се разхожда без риза в района, както и снимка, показваща го в линейка, където му е оказвана медицинска помощ.

Актьорът е задържан и срещу него са повдигнати две обвинения за лека телесна повреда. До момента той не е коментирал случая.

Новината идва малко след публикация на „Холивуд Рипортър“, в която се твърди, че Лабъф е „тероризирал“ Ню Орлиънс. Служител на заведение разказва пред изданието, че актьорът е бил „в нетрезво състояние“ и „агресивен“, а клиент в бар описва срещата си с него с думите: „Беше по-шумен от всички останали и даваше актьорски напътствия на момиче в бара.“

През 2017 г. съд разпореди Лабъф да постъпи в рехабилитационна програма, след като беше арестуван за пиянство и хулиганство в Савана, щата Джорджия. Миналата година той говори открито за проблемите си, като посочи, че Мел Гибсън, Шон Пен и Джош Бролин са изиграли ключова роля във възстановяването му.

През юли миналата година певицата Еф Кей Ей Туигс, която през 2020 г. обвини Лабъф, свой бивш партньор, в сексуално насилие, посегателство и причиняване на емоционален стрес, постигна извънсъдебно споразумение с актьора, с което продължилият години съдебен спор беше прекратен.

