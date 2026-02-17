САЩ убиха 11 души в Тихия океан и Карибско море

Е динадесет души са убити при три отделни американски удара по предполагаеми лодки на наркотрафиканти в източната част на Тихия океан и Карибско море, съобщи днес Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ), предаде "Ройтерс".
САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити
Четирима души са били убити при първия удар, още четирима - при втория, и трима - при последния, посочи САУТКОМ.
САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти
"Разузнаването потвърди, че предполагаемите лодки на наркотрафиканти са плавали по известни маршрути за наркотрафик и са замесени в тази дейност", заяви Южното командване на въоръжените сили на САЩ в X.
It is almost impossible to measure how many lives would have been lost if this gigantic amount of drugs had reached its destination. El Salvador’s contributions to regional security, such as this anti-narcotics operation, strike a blow against transnational crime and make the… https://t.co/8RrbtRNkd0— US Dept of State INL (@StateINL) February 17, 2026