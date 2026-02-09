Обявяват номинираните за наградите „Икар“ 2026

Н оминациите за Националните награди за сценични изкуства „Икар 2026“ ще бъдат обявени днес (9 февруари). Това събитие традиционно поставя началото на най-вълнуващия период за театралната общност у нас. Наградите се присъждат още от далечната 1974 г., а самата церемония по традиция се провежда в Световния ден на театъра – 27 март.

Всички номинирани спектакли ще бъдат представени пред широката публика в рамките на ХXI издание на Софийския театрален салон, който превръща столицата в огромна сцена. През 2026 г. престижните отличия на Съюза на артистите в България (САБ) ще бъдат връчени за 52-ри път.

Категории и признание

Журитата, съставени от утвърдени професионалисти, оценяват постиженията в широк спектър от категории, включително:

Актьорско майсторство: Водеща и поддържаща мъжка/женска роля, както и поддържащи такива.

Креативност: Режисура, сценография и авторска музика.

Бъдеще и иновации: Дебют, куклено изкуство и техническо осъществяване.

Награда за чест и достойнство

Награда за изключителен принос към българския театър

Поглед назад: Блясъкът на „Икар 2025“

Миналогодишната церемония беше белязана от изключително силна конкуренция и емоционални моменти. Награда „Икар“ 2025 за изключителен принос към българския театър поолучи Явор Милушев, а „Икар“ 2025 за чест и достойнство отиде при Стоян Сърданов.

В категорията водеща мъжка роля победител беше Самуел Финци за Шайлок във „Венецианският търговец“ от Уилям Шекспир, а при жените статуетката грабна Албена Павлова за Майка Кураж в „Майка Кураж и нейните деца“ от Бертолт Брехт.

Наградата за най-добър спектакъл беше присъдена на „Венецианският търговец“ от Уилям Шекспир, с режисьор Явор Гърдев, поставена в Народен театър „Иван Вазов“.

За най-добра режисура беше отличен Зафир Раджаб за постановката „Племе“ от Нина Рейн в театър „Българска армия“.

История и символика на „Икар“

Наградите „Икар“ са създадени като естествено продължение на стремежа на българските творци към полет на духа – символизиран от митичния образ на Икар.

Началото (1974 г.): Първоначално наградите са били по-скромни като мащаб, но бързо се превръщат в най-авторитетното признание в гилдията. Дизайнът на наградата (крила на птица) е дело на скулптора Христо Илиев и е символ на стремежа към съвършенство, дори с риск от „изгаряне“ в огъня на изкуството.

Софийски театрален салон – създаден по-късно, той дава възможност на публиката да види на едно място най-доброто от изминалия сезон, превръщайки номинациите в достъпен за хората фестивал.

Днес „Икар“ не е просто статуетка, а знак за качество, който легитимира труда на актьори, режисьори и технически екипи пред лицето на българската културна общественост.