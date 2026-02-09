Соло на червения килим: Меган Маркъл се появи сама и прикова погледите в Лос Анджелис

Х ерцогинята на Съсекс Меган Маркъл беше олицетворение на блясък и стил в събота вечер, докато се отправяше към рядка поява на червения килим. 44-годишната Меган Маркъл присъства на благотворителното гала събитие Fifteen Percent Pledge 2026, проведено в Paramount Studios в Лос Анджелис, събитие, което отбелязва бизнеса, собственост на чернокожи.

Съпругата на принц Хари беше неотразима в красива рокля без презрамки от Harbison Studio. Прилепналият корсаж и пола бяха във фин стриден оттенък, а около деколтето без презрамки имаше черен кант. Полата на роклята също беше прилепнала, така че перфектно очертаваше силуета на бившата актриса.

Допълвайки визията, основателката на As Ever носеше черен шал с ръкави, които се спускаха по гърба ѝ и се събираха около краката ѝ, украсени с токчета „Nudist 100“ на Стюарт Вайцман, добавяйки истински щрих на Стария Холивуд, отбелязва списание HELLO!.

С перфектни аксесоари, Меган завърши визията си с чифт впечатляващи висящи обеци, които да подхождат на дръзкия ѝ пръстен на показалеца. Тя пропусна колие, за да позволи на обеците си да изпъкнат.

Излизането, което беше самостоятелно за Меган, въпреки че беше забелязана да позира с близка приятелка и колежка предприемач Ема Греде, се случи след появата на херцога и херцогинята на Съсекс по време на филмовия фестивал Сънданс през януари 2026 г.

Fifteen Percent Pledge 2026 почете приятелката на Меган Тина Ноулс - майката на суперзвездата Бионсе. Подкрепата на Меган за Ноулс на гала вечерта идва след като бизнес магнатът се появи в подкаста си „Confessions of a Female Founder“ през юни.

Ноулс разговаря с Меган по време на епизода за работата с известните ѝ дъщери Бионсе и Соланж Ноулс. Тя също така сподели съвет с херцогинята на Съсекс относно евентуалната работа с децата ѝ, 6-годишния принц Арчи, и 4-годишната принцеса Лилиберт, в бъдеще.