Проклятието на „шестицата“: Мистерията „Петрохан“ възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър

След откриването на още три тела в кемпер край Околчица, жертвите в заплетената криминална история „Петрохан“ достигнаха шест. Мащабът на трагедията върна България към кошмара от 2018 г., когато страната осъмна с идентичен брой жертви при разстрела на цяло семейство

9 февруари 2026, 11:43
Р азплитането на случая около прохода „Петрохан“ и откриването на три нови тела в района на връх Околчица официално увеличиха броя на жертвите в разследването до шест. Този мащаб на криминалното събитие неизбежно припомня единствения друг подобен инцидент в най-новата ни история - шесторното убийство в Нови Искър от януари 2018 г.

(Във видеото: Иван Иванов: Случаят „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство)

Въпреки разликата в годините и контекста, двата случая споделят общи характеристики: голям брой жертви, използване на огнестрелно оръжие, труднодостъпни локации и версия за престъплението, включваща самоубийство на извършителя.

Хронологията на „Петрохан“: От хижата до кемпера край Околчица

На 8 февруари 2026 г. разследването по случая „Петрохан“ се трансформира в мащабна операция, обхващаща две области. Първата фаза започна на 2 февруари с откриването на три простреляни тела в опожарената хижа край прохода. Жертвите тогава бяха идентифицирани като учредители на неправителствена организация с паравоенен профил, която според данни на МВР е действала в района без лиценз за охранителна дейност.

Втората фаза настъпи след едноседмично издирване на кемпер и още три лица. В неделя следобед МВР потвърди, че в кемпер в района на връх Околчица са открити телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Данните от огледа сочат, че в превозното средство е произведена стрелба, като към момента липсват следи от външна намеса. Една от версиите, по които работи следствието, е убийство на петима души, последвано от самоубийство на извършителя.

Паралелът с 2018 г.: Шесторното убийство в Нови Искър

До този момент последното престъпление с такъв брой жертви у нас бе извършено в дните около Нова година през 2018 г. Случаят „Нови Искър“ остава в архивите като едно от най-методично изпълнените масови убийства.

Росен Ангелов
Росен Ангелов

Ретроспекция: Кървавата Нова година на 2018-а и шесторното убийство в Нови Искър

Случаят от януари 2018 г. остава в криминалната история на България като едно от най-методично подготвените и хладнокръвно изпълнени масови убийства. Трагедията започва в навечерието на Нова година, когато в двуетажна къща в Нови Искър е заличено почти цяло семейство.

Източник: Вероника Димитрова, NOVA

Откриването на телата и мащабът на престъплението

Разследването започва на 2 януари, след като органите на реда получават сигнал от разтревожен близък, който не успява да се свърже със семейството. При влизането в имота криминалистите откриват пет тела. Жертвите са 41-годишният Неделчо Юруков, неговият син Георги (18 г.), дъщерята на неговата партньорка - Любомира (16 г.), приятелят на момичето - Боби (18 г.), и бабата на семейството - Еленка. Всички те са екзекутирани с по няколко изстрела с малокалибрено оръжие, като по-късно експертизите сочат, че убийствата са извършени още в празничната нощ.

Шестата жертва, 44-годишната Кети Николова, първоначално е обявена за общодържавно издирване. Тялото ѝ е открито ден по-късно, захвърлено в кладенец в гориста местност над града. Тя също е простреляна неколкократно, а автомобилът ѝ е намерен изоставен на километри от мястото.

Източник: Вероника Димитрова, NOVA

„Горският човек“ и ловът в дефилето

В центъра на разследването бързо попада Росен Ангелов - мъж с богато криминално минало и специфични умения за оцеляване в природата, заради които получава прозвището „Горския човек“. Данните сочат, че той е имал предишна връзка с Кети Николова и вероятно патологична ревност е послужила за причина на агресията.

Последва безпрецедентна за времето си акция по издирване, в която са включени десетки служители на МВР, жандармерия, отрядът „Кобра“ и специализирана техника. Операцията се концентрира в района на Искърското дефиле и село Луково, където Ангелов е пребивавал в изоставени постройки.

Финалът в Луково

Развръзката настъпва на 7 януари 2018 г. В изоставена вила в района на село Луково полицията открива тялото на Росен Ангелов. Той е намерен с огнестрелна рана в главата, а край него е открит пистолет със заглушител - оръжието, с което е извършено шесторното убийство.

Източник: Вероника Димитрова, NOVA

След балистични и ДНК експертизи разследващите затвориха случая с категоричния извод, че Ангелов е действал абсолютно сам, без съучастници. Макар случаят да бе юридически приключен, той остави след себе си редица въпроси за това как човек с неговия профил е успявал да се укрива от правосъдието години наред и как е подготвил толкова мащабна екзекуция без да привлече вниманието на властите.

Сходства и различия в оперативната картина

Докато в Нови Искър мотивът бе дефиниран като лична драма и патологична ревност, случаят „Петрохан“ извежда на преден план въпроси за националната сигурност. Разкритията, че убитите в хижата са били част от въоръжено формирование, което е извършвало незаконни проверки на граждани и е разполагало с държавен имот, поставят разследването в различна плоскост.

Общите черти между двете събития:

Брой жертви: За разлика от драмата в Нови Искър, където извършителят бе открит последен, тук, край Околчица, разследващите тепърва ще установяват дали убиецът е сред откритите шестима, или е външно лице. Версията „убийство и самоубийство“ в кемпера обаче би означавала, че общият брой на загиналите ще се затвори на кота 6 - число, което вече се превърна в синоним на най-тежките криминални хроники у нас.

Профил на извършителите: И Росен Ангелов (2018 г.), и заподозрените по случая „Петрохан“ се характеризират с военни умения, познаване на планинския терен и легално или нелегално притежание на арсенал.

Липса на съдебен процес: Извършителят при случая "Нови Искър" не стига до съд поради настъпила смърт (самоубийство), което оставя част от въпросите за мотивите в сферата на предположенията.

Към момента процесуално-следствените действия край Враца продължават. Предстои извършването на балистични и ДНК експертизи, които окончателно да свържат двете местопрестъпления – хижа „Петрохан“ и кемпера край Околчица - в обща наказателна преписка.

