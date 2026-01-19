България

Нови разкрития за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Задържани за срок до 72 часа са двама души

Обновена преди 16 минути / 19 януари 2026, 07:29
НАП отчете 291% скок на цени във фризьорски салон в Бургас

НАП отчете 291% скок на цени във фризьорски салон в Бургас
В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата
Влизат в сила мерките срещу грипа в Добрич

Влизат в сила мерките срещу грипа в Добрич
Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса
Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро
Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето

Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето
Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари
Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

Е диният от извършителите на въоръжения грабеж на инкасо автомобил в Ихтиман е бил служител на охранителната фирма, от която е открадната сумата, каза на брифинг Христина Лулчева, и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура - София за престъплението, извършено на жп гарата в град Ихтиман на 16 януари.

Вторият нападател е също служител, но на друга охранителна фирма.

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Отнетите средства са около 235 хиляди евро. Двамата нападатели са използвали оръжия - пистолет и автомат, при грабежа са отнели пистолетите на охранителите, като след това ги захвърлили. 

По случая е образувано досъдебно производство, задържани за срок до 72 часа са двама души. Те са на 23 години от Русе, но живеещи в София, като не са осъждани и нямат криминални регистрации. 

Единият извършител е дал обяснение в присъствието на адвокат, обясни прокурор Лулчева, а другият засега отказва да говори.

При грабежа извършителите са били дегизирани като строителни работници, за да не будят съмнение, тъй като гарата е в ремонт, посочи ст. комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София. Той добави, че двамата не са открили огън с оръжията при грабежа и преследването с полицията. 

Въоръжен грабеж на инкасо автомобил в Ихтиман
8 снимки
Въоръжен грабеж на инкасо автомобил е извършен на жп гарата
Въоръжен грабеж на инкасо автомобил е извършен на жп гарата
Въоръжен грабеж на инкасо автомобил е извършен на жп гарата
Въоръжен грабеж на инкасо автомобил е извършен на жп гарата

 

Източник: БТА, Константин Костов    
ихтиман инкасо автомобил обир
Последвайте ни
Нови разкрития за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Нови разкрития за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Празник е! Днес не желайте зло и не носете черно

Празник е! Днес не желайте зло и не носете черно

НАП отчете 291% скок на цени във фризьорски салон в Бургас

НАП отчете 291% скок на цени във фризьорски салон в Бургас

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Шефът на Dacia: Ще правим автомобили за нашите клиенти, а не за ЕС

Шефът на Dacia: Ще правим автомобили за нашите клиенти, а не за ЕС

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни

Виц на деня

- Тясна ми е! - провикна се тя от пробната. - Кое, роклята или пробната? - попита мъжът и.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&bdquo;Столичен автотранспорт&ldquo;: Новите автобуси ще отговарят на всички изисквания за безопасност</p>

„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност

България Преди 2 минути

„Дружеството няма да закупи автобусите, чиито снимки циркулират в медиите. Водещи при избора ще бъдат безопасността и икономическата рентабилност“, заяви Стилян Манолов

<p>Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто</p>

Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто до нови рекорди

Свят Преди 10 минути

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически напрежения този месец, като настоя, че Вашингтон ще поеме контрол над Гренландия

Първите три думи според вота на хората в анкетата „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

България Преди 35 минути

Хората избраха победителите в „Думи на годината с „Как се пише?“

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Свят Преди 58 минути

Реза Пахлави обаче не посочи конкретни срокове и все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в страната

Тайната пета римска паста: "Мръсна паста" или кулинарен шедьовър

Тайната пета римска паста: "Мръсна паста" или кулинарен шедьовър

Любопитно Преди 1 час

Рецептата комбинира 4-те най-известни италиански пасти, но всъщност има пета паста, която съчетава най-добрите елементи от тях

Mercedes-Benz продава хиляди имоти в Дубай след спад на продажби

Mercedes-Benz продава хиляди имоти в Дубай след спад на продажби

Любопитно Преди 1 час

Проектиран да постави „нов стандарт за ексклузивен, интегриран градски живот“, проектът ще се състои от стъпаловидна централна кула, наречена Vision Iconic

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Свят Преди 2 часа

Регионалните власти предупредиха всички да се укрият в бомбоубежища

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Свят Преди 2 часа

Фон дер Лайен: ЕС и Великобритания се ангажираха да подкрепят суверенитета на Дания и Гренландия

„Все едно си в полилей“ – пътуване с Уил Смит до тайната на живота под Северния полюс

„Все едно си в полилей“ – пътуване с Уил Смит до тайната на живота под Северния полюс

Любопитно Преди 2 часа

Това повдига интересни въпроси за това как животът се запазва в някои от най-отдалечените и понякога най-тъмните региони на планетата

.

Защо само два часа упражнения седмично могат да променят живота

Любопитно Преди 2 часа

Редовните упражнения понижават кръвното налягане и холестерола и намаляват риска от инфаркт или инсулт

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Любопитно Преди 2 часа

Дали историята за НЛО-то от Маунтбатън е била първоначалната искра за живия интерес на принц Филип към извънземните въпроси?

Киев: Проведохме съдържателни преговори със САЩ

Киев: Проведохме съдържателни преговори със САЩ

Свят Преди 10 часа

Това заяви шефът на украинската служба за сигурност Рустем Умеров

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

Свят Преди 11 часа

Изданието смята, че ходът бележи най-сериозната криза в трансатлантическите отношения от десетилетия.

,

Двама загинали и 66 ранени при експлозия в завод за стомана в Северен Китай

Свят Преди 11 часа

Експлозията е станала следобед във завод на компания "Баоган Юнайтед Стийл" в град Баотоу, в автономния район Вътрешна Монголия

.

Членове на банда в Гватемала убиха седем полицаи след акция в затвора

Свят Преди 12 часа

Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Свят Преди 12 часа

Не е ясно дали Индия ще се присъедини към инициативата

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Доли Партън на 80: Кралицата на кънтрито, която промени музиката, модата и света

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 януари, понеделник

Edna.bg

Реал се страхува, че отношението на феновете ще откаже Винисиус от нов договор

Gong.bg

Крило на Левски напуска лагера в Турция

Gong.bg

Служител на охранителна фирма е задържан за обира на инкасо автомобил в Ихтиман, откраднати са близо 235 000 евро

Nova.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg