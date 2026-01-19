Нови разкрития за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

Е диният от извършителите на въоръжения грабеж на инкасо автомобил в Ихтиман е бил служител на охранителната фирма, от която е открадната сумата, каза на брифинг Христина Лулчева, и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура - София за престъплението, извършено на жп гарата в град Ихтиман на 16 януари.

Вторият нападател е също служител, но на друга охранителна фирма.

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Отнетите средства са около 235 хиляди евро. Двамата нападатели са използвали оръжия - пистолет и автомат, при грабежа са отнели пистолетите на охранителите, като след това ги захвърлили.

По случая е образувано досъдебно производство, задържани за срок до 72 часа са двама души. Те са на 23 години от Русе, но живеещи в София, като не са осъждани и нямат криминални регистрации.

Единият извършител е дал обяснение в присъствието на адвокат, обясни прокурор Лулчева, а другият засега отказва да говори.

При грабежа извършителите са били дегизирани като строителни работници, за да не будят съмнение, тъй като гарата е в ремонт, посочи ст. комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР-София. Той добави, че двамата не са открили огън с оръжията при грабежа и преследването с полицията.