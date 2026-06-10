България

Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"

Заплахите идвали от хора, приближени до водачите на двата автомобила, които причиниха катастрофата, твърдят защитниците

10 юни 2026, 08:21
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Н а пострадалите при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" и техни близки е оказван изключително сериозен натиск - както в социалните мрежи, така и лично в домовете им, да не търсят правата си. Говорим за всякаква форма на натиск – вербална и невербална. Това заяви в ефира на NOVA адвокат Борис Акалиев, който представлява част от ранените пътници в автобуса от тежкия инцидент на "Челопешко шосе".

Двама от ранените в катастрофата на "Челопешко шосе" ще бъдат оперирани

При катастрофата живота си загубиха четирима души. 

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По думите на защитника все още има хора, които са в много тежко състояние след инцидента.

"Предстоят им множество операции и изключително тежък възстановителен период. Положението е много сериозно. травмите се изразяват в множество счупвания по цялото тяло. Тежестта на нараняванията зависи най-вече от мястото, на което са се намирали в автобуса, но последствията за всички са изключително тежки", посочи Акалиев. 

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Той уточни, че заплахите към клиентите му идват от хора, приближени до водачите на двата автомобила, които причиниха катастрофата.

"Заплахите идват чрез TikTok, други социални мрежи, телефонни разговори. Разполагаме и с информация, че са извършвани посещения на място в домовете на близки на ранените, които все още се намират в болница. За съжаление, хората са силно притеснени. Помолили са ни засега да не разкриваме самоличността им публично, защото се страхуват. Но ние вече сме предприели необходимите действия", категоричен е адвокатът. 

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Акалиев изтъкна, че категоричното му становище е, че потърпевшите трябва да потърсят правата си.

"А посланията към тях в заплахите са, че това няма смисъл, че е безсмислено и че нищо особено не се е случило. Което категорично не е истина. Вече сме предприели действия и сме използвали всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация. Подали сме сигнали", заяви той. 

Адвокатът обясни, че единият от обвиняемите за тежката катастрофа - Траян Филипов, е в болница и мярката му е „задържане под стража“. След изписването му от лечебното заведение тя ще продължи да се изпълнява. По отношение на другия обвиняем - Васил Филипов, който е управлявал автомобила, врязал се в автобуса, няма мярка за неотклонение, тъй като не е бил в състояние да присъства на съдебното заседание. 

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"Той също е пострадал и лечението му продължава. Смятаме, че най-добрият вариант е след подобряване на здравословното му състояние отново да бъде поискано налагането на мярка „задържане под стража“. Имаме притеснения, че ако не бъде задържан смятаме, че съществува  опасност да повлияе на свидетели", заяви адвокат Акалиев. 

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Според другия защитник на пострадалите адвокат Петър Дамянов към настоящия момент има данни, че "двамата водачи са се състезавали, но не можем да бъдем категорични".

"Кантората ни е направила необходимите искания за събиране и обезпечаване на доказателства. Поискали сме и надзор от Върховната прокуратура, за да сме сигурни, че разследването ще бъде проведено своевременно, пълно и всестранно. Предвид скоростта, с която са се движили двамата водачи - около 200 км/ч при ограничение от 60 км/ч в този участък, най-логичното предположение е, че са се състезавали. Но това предстои да бъде установено в рамките на разследването", подчерта той. 

И беше категоричен, че дали двамата шофьори "са се състезавали или не, това не променя факта за изключително тежкото нарушение".

Източник: NOVA    
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