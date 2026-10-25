„Уморихме се, но гласът е отговорност“: Какъв ще бъде изборът на Росен Плевнелиев и Деси Банова-Плевнелиева

„Всеки един глас е важен. Да, уморихме се от избори. Много хора вече загубиха надежда и вяра, но смятам, че е важно да излезем, да гласуваме, защото това е отговорност пред България, отговорност пред нашите деца”, заяви журналистът на NOVA Деси Банова-Плевнелиева.

„Аз лично ще гласувам за президент, който да бъде обединител на нацията, да вдъхновява, който да бъде морален компас, да бъде коректив на изпълнителната власт, който да знае къде е мястото на България в Европа и в света. За съжаление, живеем в доста непредвидим свят и наистина имаме нужда от достойно лице на България пред света. Човек, който наистина разбира отговорността на президентската институция. Така че, гласувайте”, сподели тя.

Президентът на България Росен Плевнелиев (2012– 2017) от своя страна каза: „За мен е изключително важно всички да излязат да гласуват, защото се намираме в критично важен момент. Под въпрос са нашата демокрация, нашите човешки права и свободи. Младите хора трябва да знаят, че не е достатъчно просто да се оплакваме, а да вземат държавата в собствените си ръце. Те трябва да знаят кои са работещите решения за България, кои са хората, които могат да ни придвижат напред, и съответно да ги подкрепят по един демократичен начин на президентските избори”.

„Критично важен именно от гледна точка на демократичното развитие на България и на европейското развитие на България”, посочи още той.