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FT с разкритие: Путин е бил готов да отстъпи територии през 2022 г.

Тайният мирен план предвиждал изтегляне на руските войски до границите отпреди нахлуването. Защо Зеленски и Ермак категорично отхвърлят предложението и какви са били условията за НАТО – вижте разкритията от тайните преговори

25 октомври 2026, 11:08
FT с разкритие: Путин е бил готов да отстъпи територии през 2022 г.
Източник: БТА

П рез есента на 2022 г. неофициална група от посредници се опитва да организира преговори между Украйна и Русия. Според медийни репортажи планът е предвиждал изтеглянето на руските войски от по-голямата част от наскоро окупираните територии.

Financial Times съобщи за тайните контакти и изготвянето на мирно предложение. Сред посредниците са били бившият разузнавач Матиас Варниг, който е имал личен достъп до Владимир Путин, и украинският филмов продуцент Александър Роднянски. Посредниците са се опитвали да намерят компромис на фона на успешното контранастъпление на украинските въоръжени сили през есента на 2022 г.

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Какво съдържаше мирният план?

Предложенията са се базирали на Истанбулските споразумения, които пропаднаха през пролетта на 2022 г. Според плана Русия е трябвало да изтегли войските си от повечето територии, окупирани след пълномащабното нахлуване. В замяна предложението е било да се установи разграничителна линия по границите, контролирани преди 24 февруари, а Украйна е щяла да трябва да признае руския контрол върху Крим и да осигури сухопътен коридор към полуострова.

Кремъл реагира на предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

В допълнение, планът е включвал изискване Украйна да се откаже от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност с участието на страни от Алианса.

През февруари 2023 г. Варниг казал на участниците в инициативата, че лидерът на Кремъл е проучил документа подробно и се е съгласил с предложението относно линията на фронта. „Ако успеем да постигнем споразумение за границите и НАТО, тогава можем да обсъдим и всичко останало“, казал Путин на Варниг по онова време.

Мирният план за Украйна: Замразяване на фронта или нови преговори за територии?

Позицията на Украйна

Когато проектът за документ е бил представен на украинската страна, Володимир Зеленски и Андрий Ермак категорично са отхвърлили каквито и да било териториални отстъпки. Украинското ръководство е изразило увереност, че ще успее да си осигури гаранции за сигурност, без да се отказва от нито една част от територията си.

Роднянски, който е смятал, че САЩ е трябвало да окажат натиск върху Украйна, за да се съгласи със сделката, отбелязва: те се държаха така, сякаш руската армия внезапно щеше да се срине като армията на Саурон в края на „Властелинът на пръстените“.

Мирен план за Украйна, предвиждащ териториални отстъпки, предаден на САЩ

В резултат на това неофициалните преговори губят инерция поради липса на подкрепа от страна на САЩ, а впоследствие исканията на Кремъл само нарастват.

Към момента е известно, че „следващият кръг от преговори с участието на Украйна, Съединените щати и Русия“ може да се проведе след броени седмици. Абу Даби и Швейцария се разглеждат като възможни локации за срещата. В същото време украинската делегация се подготвя за срещи със специални представители на президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските партньори. Планира се разговорите да се проведат в Европа.

Кремъл и САЩ обсъдиха евентуалното споразумение за Украйна

По-рано политическият анализатор Максим Джигун оцени новия „мирен план на САЩ“, като отбеляза, че всички инициативи, които не принуждават Русия да се съгласи на прекратяване на огъня, ще бъдат безплодни.

Източник: Financial Times/24tv.ua    
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