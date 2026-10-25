FT с разкритие: Путин е бил готов да отстъпи територии през 2022 г.

П рез есента на 2022 г. неофициална група от посредници се опитва да организира преговори между Украйна и Русия. Според медийни репортажи планът е предвиждал изтеглянето на руските войски от по-голямата част от наскоро окупираните територии.

Financial Times съобщи за тайните контакти и изготвянето на мирно предложение. Сред посредниците са били бившият разузнавач Матиас Варниг, който е имал личен достъп до Владимир Путин, и украинският филмов продуцент Александър Роднянски. Посредниците са се опитвали да намерят компромис на фона на успешното контранастъпление на украинските въоръжени сили през есента на 2022 г.

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Какво съдържаше мирният план?

Предложенията са се базирали на Истанбулските споразумения, които пропаднаха през пролетта на 2022 г. Според плана Русия е трябвало да изтегли войските си от повечето територии, окупирани след пълномащабното нахлуване. В замяна предложението е било да се установи разграничителна линия по границите, контролирани преди 24 февруари, а Украйна е щяла да трябва да признае руския контрол върху Крим и да осигури сухопътен коридор към полуострова.

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В допълнение, планът е включвал изискване Украйна да се откаже от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност с участието на страни от Алианса.

През февруари 2023 г. Варниг казал на участниците в инициативата, че лидерът на Кремъл е проучил документа подробно и се е съгласил с предложението относно линията на фронта. „Ако успеем да постигнем споразумение за границите и НАТО, тогава можем да обсъдим и всичко останало“, казал Путин на Варниг по онова време.

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Позицията на Украйна

Когато проектът за документ е бил представен на украинската страна, Володимир Зеленски и Андрий Ермак категорично са отхвърлили каквито и да било териториални отстъпки. Украинското ръководство е изразило увереност, че ще успее да си осигури гаранции за сигурност, без да се отказва от нито една част от територията си.

Роднянски, който е смятал, че САЩ е трябвало да окажат натиск върху Украйна, за да се съгласи със сделката, отбелязва: те се държаха така, сякаш руската армия внезапно щеше да се срине като армията на Саурон в края на „Властелинът на пръстените“.

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В резултат на това неофициалните преговори губят инерция поради липса на подкрепа от страна на САЩ, а впоследствие исканията на Кремъл само нарастват.

Към момента е известно, че „следващият кръг от преговори с участието на Украйна, Съединените щати и Русия“ може да се проведе след броени седмици. Абу Даби и Швейцария се разглеждат като възможни локации за срещата. В същото време украинската делегация се подготвя за срещи със специални представители на президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските партньори. Планира се разговорите да се проведат в Европа.

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По-рано политическият анализатор Максим Джигун оцени новия „мирен план на САЩ“, като отбеляза, че всички инициативи, които не принуждават Русия да се съгласи на прекратяване на огъня, ще бъдат безплодни.