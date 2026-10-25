Радостин Василев: Гласувах за истината и за дълго чаканата промяна

Асен Василев: Гласувах за силна България, чийто глас се чува в Европа

„Уморихме се, но гласът е отговорност“: Какъв ще бъде изборът на Росен Плевнелиев и Деси Банова-Плевнелиева

Илияна Йотова: Гласувах за България, трябва да спрем с разделението и омразата

Три сатирични страници отново бяха свалени от Facebook

Радев: Президентът трябва има знания, опит, ясни позиции и принципи, които е готов да отстоява

Г ласувах за истината и за дълго чаканата промяна в България, която все не се случва. Това заяви кандидатът за президент Радостин Василев, след като упражни правото си на глас.

Той посочи, че е гласувал „срещу покровителство на наркоразпространение и срещу чуждопоклонничеството“.

Източник: БТА

Василев подчерта значението на защитата на българския национален интерес и изрази надежда, че „все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България“.

Кандидатът за президент призова гражданите да гласуват, независимо от разочарованието си от политиците.

Източник: БТА

„Призовавам ги да излизат всички да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти“, каза Василев.

Той изрази съжаление за ниската избирателна активност, която е забелязал в секцията, в която е гласувал. По думите му хората са обидени и чрез негласуването си искат да накажат политиците.