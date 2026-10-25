Радостин Василев: Гласувах за истината и за дълго чаканата промяна

Г ласувах за истината и за дълго чаканата промяна в България, която все не се случва. Това заяви кандидатът за президент Радостин Василев, след като упражни правото си на глас.
Той посочи, че е гласувал „срещу покровителство на наркоразпространение и срещу чуждопоклонничеството“.
Василев подчерта значението на защитата на българския национален интерес и изрази надежда, че „все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България“.
Кандидатът за президент призова гражданите да гласуват, независимо от разочарованието си от политиците.
„Призовавам ги да излизат всички да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти“, каза Василев.
Той изрази съжаление за ниската избирателна активност, която е забелязал в секцията, в която е гласувал. По думите му хората са обидени и чрез негласуването си искат да накажат политиците.