ЦИК следи за проблеми с машините и нарушения, 12 устройства са преминали на хартия

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Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) следи организацията на изборния ден и сигналите за нарушения. Към момента са подадени сигнали за 12 машини, при които заради технически проблеми е преминато към гласуване с хартиени бюлетини. Не са регистрирани други оплаквания нито в страната, нито в чужбина.

Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова по време на първия брифинг за изборния ден.

Първото заседание на комисията за деня започна в 08:00 часа. Сред основните акценти в работата ѝ са техническата изправност на машините, видеонаблюдението след края на гласуването и проследяването на евентуални нарушения.

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Техници следят работата на машините

В над 75% от избирателните секции се гласува само с машини. При възникване на технически проблем на място ще има техници, които ще се опитат да го отстранят. Когато това не е възможно, гласуването ще продължи с хартиени бюлетини.

Новост при този вот е, че освен разписките, които машините отпечатват след гласуването, в края на изборния ден ще се генерират и обобщени протоколи с резултатите.

Предвидени са и дежурни екипи на електроразпределителните дружества, които ще следят за проблеми с електрозахранването. Целта е евентуални прекъсвания на тока да не възпрепятстват работата на устройствата.

Видеонаблюдението е задължително

Друг акцент в работата на ЦИК е видеонаблюдението след края на изборния ден. То е задължително за всички секции.

От комисията ще дадат специални указания на районните избирателни комисии (РИК) да следят дали видеонаблюдението е включено и дали работи правилно. При установени проблеми секционните комисии трябва да получават инструкции в реално време.

Как протича гласуването в чужбина

Изборният ден зад граница протича спокойно и нормално. Първи гласуваха сънародниците ни в Окланд, Нова Зеландия. Последните секции ще затворят в американските щати Калифорния и Невада в 05:00 часа българско време в понеделник, 26 октомври.

В избирателните списъци извън страната са включени 38 227 български граждани. Сънародниците ни могат да упражнят правото си на глас в общо 613 секции, разкрити в 60 държави.

Най-много секции има във Великобритания – 82, следвана от Турция със 78 и Германия със 70. В Испания са разкрити 67 секции, в САЩ – 44, в Италия – 29, в Гърция и Нидерландия – по 24, във Франция – 18, в Австрия – 17, в Белгия – 16, а в Канада – 15.

Българските граждани, които не са подали предварително заявление за гласуване в чужбина, също могат да дадат своя вот в избрана от тях секция. За целта трябва да попълнят декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.