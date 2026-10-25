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Иран с остра заплаха към САЩ и Израел: Ако искат нова война, знаят как ще завърши

Абас Арагчи заяви, че евентуално подновяване на военните действия няма да промени политиката на Техеран

Василена Василева Василена Василева

25 октомври 2026, 11:46
Иран с остра заплаха към САЩ и Израел: Ако искат нова война, знаят как ще завърши
Източник: AP/БТА

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви, че евентуалното подновяване на военните действия със САЩ и Израел няма да промени политиката на Техеран. Междувременно президентът на страната Масуд Пезешкиан обвини Вашингтон за провала на преговорите, но призова за нов опит за постигане на споразумение, предаде Ройтерс.

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„Напоследък се говори за нова война. Независимо дали ще има война, или не, нашата политика ще остане непроменена“, заяви Арагчи в реч, излъчена по иранската държавна телевизия, цитиран от Франс прес.

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон може да възобнови военните действия срещу Иран, без да посочи кога би могло да се случи това.

„Те вече го направиха два пъти и видяха какви са резултатите. Ако искат да опитат отново, знаят, че изходът няма да се различава от случилото се в миналото“, заяви иранският външен министър.

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Междувременно полуофициалната иранска агенция Тасним съобщи, че иранските системи за противовъздушна отбрана са свалили американски дрон над южния пристанищен град Бандар Абас.

  • Пезешкиан настоява за нов опит за споразумение

На фона на напрежението с Вашингтон иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че усилията за постигане на споразумение със САЩ трябва да продължат въпреки провала на досегашните преговори.

„Водехме преговори, а страхливците (американците) провалиха всичко. Все още смятам, че трябва да седнем и да го финализираме“, каза Пезешкиан в изявление, излъчено по държавната телевизия, предаде Ройтерс.

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Той не уточни какви конкретни стъпки би предприел Техеран за възобновяване на разговорите. Иранският президент обаче подчерта, че според него преговорният процес трябва да продължи с цел постигане на споразумение.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Атанаси Петров, Асен Георгиев    
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