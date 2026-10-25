Заедно ден и нощ: Романсът между Дакота Джонсън и MGK се разгаря с тайни срещи в Лос Анджелис

Р омансът между звездата от „50 нюанса сиво“ Дакота Джонсън (37 г.) и ексцентричния музикант Машин Гън Кели (36 г.) изглежда се разгаря с пълна сила. Двамата бяха уловени от папараци да прекарват неразделени целия си ден в Лос Анджелис - от сутрешното посещение на музикално студио до късна вечеря в легендарния хотел Chateau Marmont, пише Page Six.

Двамата заложиха на небрежен градски стил за дневната си разходка, а рапърът (чието истинско име е Колсън Бейкър) джентълменски помогна на Дакота да се качи в неговото „Мазерати“. Около 23:30 ч. същата вечер двамата отново бяха заснети на задната седалка на автомобил, като музикантът грееше с широка усмивка, показвайки покритите си с татуировки ръце.

Тайната квартира на Тейлър Суифт и нощувки в Малибу

Слуховете за интимност между актрисата и изпълнителя за първи път плъзнаха миналия месец, когато двамата бяха забелязани да влизат в луксозния апартамент на певицата Тейлър Суифт в Трибека, Ню Йорк.

Dakota Johnson and Machine Gun Kelly break cover in LA after steamy sex revelation amid unlikely romance https://t.co/oyRPFdg0Oj — Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2026

„Тейлър често позволява на близки приятели да ползват имотите ѝ, когато имат нужда от пълна дискретност. Дакота и Колсън търсеха уединение, затова отидоха там. Химията между тях беше неоспорима“, разкрива близък до двойката.

Страстта между двамата очевидно бързо е ескалирала, тъй като само преди седмица музикантът бе занет да прекарва нощта в дома на Дакота в Лос Анджелис след дълга сесия в студиото.

Реакцията на Меган Фокс

Новият флирт идва само два месеца след като Дакота Джонсън приключи връзката си с изпълнителя Role Model. От своя страна Машин Гън Кели скъса с годеницата си Меган Фокс през 2024 г., от която има 1-годишна дъщеря Сага Блейд.

Според близки до Меган Фокс, тя е „абсолютно безразлична“ към новите изяви на бившия си и дори е облекчена, че той най-накрая продължава напред.

„Меган е оставила миналото си с него изцяло зад гърба си. Няма никакъв интерес да се меси в любовния му живот и комуникира с него единствено относно отглеждането на дъщеря им“, споделят близки до актрисата.