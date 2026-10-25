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Буря потопи Дисниленд: Порой превърна най-щастливото място на Земята във воден парк

Кратък, но изключително интензивен 15-минутен пороен дъжд над Анахайм изненада посетителите и заля ключови зони на известния тематичен парк в Калифорния

25 октомври 2026, 11:47
Буря потопи Дисниленд: Порой превърна най-щастливото място на Земята във воден парк
Източник: iStock

П аралелно с атракционите, посетителите на Дисниленд в Калифорния неочаквано се сдобиха с чисто нов воден парк в петък вечерта. Внезапен пороен дъжд превърна „Най-щастливото място на Земята“ в наводнен хаос, блокира пешеходни алеи, заля популярни зони и парализира атракционите на открито, съобщава The Post.

Кратък, но изключително силен 15-минутен облачен срив над град Анахайм претовари дренажната система на парка. Река от вода заля пешеходните пътеки, а изненаданите туристи трескаво търсеха начин да запазят обувките и дрехите си сухи.

Наводнени зони и катерене по пейки

Видеа, разпространени в социалните мрежи, показват вода до глезените пред атракционите в зоната Frontierland. Наложи се блокирани туристи да се катерят по бордюри и пейки, за да избягат от придошлата вода.

„Реката на Америка току-що се разшири чак до Frontierland“, шегува се един от посетителите в Instagram.

Големи локви се образуваха и около известните зони Star Wars: Galaxy’s Edge и Haunted Mansion, а до замъка на Спящата красавица водата превърна алеите в истински планински потоци. Сенниците над зоните за хранене поддадоха под тежестта на водата и изсипаха истински водопади върху масите отдолу.

Метеорологичното време изненада всички - включително приложенията за прогноза. Посетители споделят, че само в рамките на час предупреждението на телефоните им се е променило от „без валежи“ до „опасност от внезапни наводнения“.

Персоналът в акция и спрени атракциони

Служителите на парка се включиха светкавично с метли и чистачки за под, опитвайки се да отпушат шахтите и да спрат разрастването на водния хаос.

Проблемите обаче бързо стигнаха и до спирките на транспортните влакчета за паркингите, което допълнително затрудни семействата с детски колички в края на вечерта.

Поради регистрирани мълнии над окръг Ориндж и силни ветрове, управата на „Дисниленд“ временно спря всички атракциони на открито и отмени традиционното вечерно шоу с фойерверки. Екипите работиха до късно през нощта, за да отводнят парка и да го подготвят за посетителите през уикенда.

Източник: The Post    
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