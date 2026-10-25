Изтрита снимка издаде таен романс: Феран Торес и Сара Сампайо разпалиха мрежата с неочаквана любов

П ариж отново се превръща в сцена на звездна любовна история, този път свързваща блясъка на висшата мода и страстта на елитния футбол. В центъра на вниманието попадат 35-годишният португалски супермодел Сара Сампайо - първият португалски „ангел“ на Victoria’s Secret и актриса от филма Superman (2025) и 26-годишният нападател на Пари Сен Жермен Феран Торес.

Макар връзката все още да не е официално потвърдена, в социалните мрежи тече истински фурор, подхранван от фенове и медии. Ако информацията се окаже вярна, моделката е с 9 години по-голяма от испанския футболист.

Тайни трибуни и изтрита снимка-бомба

Спекулациите около двамата пламнаха с пълна сила във вторник, 20 октомври. Тогава Сампайо е била забелязана в ложите на стадион „Парк де Пренс“, където подкрепяла парижкия тим в мач от Шампионската лига срещу Барселона - двубой, в който испанският нападател влезе на терена през второто полувреме срещу бившия си отбор.

sara agarrándole la cintura a ferran... she is the alpha and he is her omega https://t.co/waGuXeoa6q — ؘ (@chocopedri) October 24, 2026

Истинският катализатор на скандала обаче се оказа ключово движение на моделката. Малко след срещата Сара, която през декември 2025 г. сложи край на връзката си с Рей Никълсън, публикува в Инстаграм историите си интимно фото, на което мъж я целува любящо по носа. Въпреки че лицето му беше частично скритo, прическата му поразително съвпадаше с тази на звезден футболист.

Съзнавайки какъв взрив ще предизвика кадърът, моделът го изтри почти мигновено, но бързи потребители успели да го запазят. Испанският журналист Хави Хойос веднага разгласи историята, коментирайки: „Сара качи история с момче, която издържа едва секунди... изглеждаше поразително като Феран“.

Коя е Сара Сампайо и „златният ерген“ на испанския футбол?

Родена в Порто, Сара Сампайо е много повече от лице от кориците на списанията. След десетилетие на световните подиуми като емблематичен ангел на марката за бельо и глобално лице на Giorgio Armani, тя направи успешен скок към Холивуд, влизайки в ролята на злодейката Ийв Тешмакер в блокбастъра Superman. Наред с красотата си, тя е известна и като активен защитник на психичното здраве и инклузивната мода.

Dicen a estas horas de la madrugada que Sara Sampaio con Ferran Torres? https://t.co/fNynXslQ3N — Lamine (@mydaddyflick) October 24, 2026

От своя страна, Феран Торес се радва на невероятна година, след като се утвърди като герой за испанския национален отбор. След дългогодишната му връзка със Сира Мартинес (дъщерята на треньора Луис Енрике) и редица мимолетни истории, нападателят беше сочен за „най-желания ерген на Испания“, като името му бе спряно покрай редица известни дами.

Дали романтичната магия на Париж наистина е събрала пътищата на футболиста и супермодела, предстои да разберем.