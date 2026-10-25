Хутите обявиха летището в Рияд за военна цел

М еждународното летище „Крал Халид“ в столицата на Саудитска Арабия Рияд обяви, че от днес два от терминалите му ще обслужват съответно вътрешните и международните полети на националните авиокомпании. Решението идва, след като по-рано този месец летището преустанови работа заради нападения от йеменските бунтовници хути, съобщи "Ройтерс".

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Според съобщението на летището Терминал 1 ще обслужва вътрешните полети, а Терминал 2 ще бъде предназначен за международните.

Работата на летището беше спряна на 10 октомври след нападение, при което бяха убити 13 души, а над 300 бяха ранени.

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Хутите предупредиха авиокомпаниите да не използват летището

Говорителят на хутите Яхия Сария заяви, че летището остава „военна цел“ и предупреди, че атаките срещу него ще продължат. Той призова авиокомпаниите, служителите и пътниците да не го използват.

Хутите използват балистични ракети и безпилотни летателни апарати при нападения срещу саудитски летища, пристанища и петролни съоръжения. Саудитска Арабия е съюзник на САЩ и е въвлечена в по-широкото напрежение в Близкия изток.

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Междувременно през последните седмици Рияд засили военната си намеса в Йемен, като нанесе удари по позиции на хутите и подкрепи контраофанзива на правителствените сили. Това се случи, след като през миналия месец хутите овладяха стратегически район по крайбрежието на Червено море.