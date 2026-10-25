България

Георги Кандев: Днес гласувах за стабилна и сигурна България, за бъдещето на нашите деца

Кандев се обърна и към служителите от МВР с призива: „Не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно”

25 октомври 2026, 09:58
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Д нес гласувах за стабилна и сигурна България, за бъдещето на нашите деца. Това каза кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев след като упражни правото си на вот, съобщи NOVA.

„Призовавам всички – излезте и гласувайте, вашият глас има значение”, каза той.

Кандев се обърна и към служителите от МВР с призива: „Не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно”.

Източник: БГНЕС

Той призова и гражданите да подават сигнали за нарушения.

Кандев смята, че избирателната активност е резултат от разочарованието от политическата класа.

Новият президент трябва да се обърне към българите, да чуе и да говори с техния глас, беше категоричен Кандев.

В СНИМКИ: Кандидатите за президент и политическите лидери гласуват
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Румен Радев
Румен Радев
Румен Радев
Румен Радев
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