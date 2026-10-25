Нов звезден романс: Том Брейди и супермоделът Кандис Суейнпоъл в гореща афера

В Холивуд се оформи нова гореща светска двойка. Легендарният куотърбек и седемкратен шампион от Super Bowl Том Брейди и супермоделът на Victoria’s Secret Кандис Суейнпоъл са заедно, съобщава списание Us Weekly, съобщи Page Six.

Според източници на изданието двамата са заедно „от известно време“, въпреки че за момента запазват личния си живот далеч от светлините на прожекторите и не са направили официално потвърждение.

Живот след развода с Жизел Бюндхен

След гръмкия си развод през 2022 г. с друг световен супермодел - Жизел Бюндхен, с която бяха женени 13 години - Брейди се опитваше да пази интимния си живот в пълна дискретност. Въпреки това името му бе свързвано с редица известни дами, сред които Ким Кардашиян, Ирина Шейк и София Вергара.

Брейди е баща на три деца - той споделя син Бенджамин (16 г.) и дъщеря Вивиан (13 г.) с Бюндхен, както и 19-годишен син Джак от бившата си партньорка Бриджит Мойнахан.

Tom Brady dating supermodel Candice Swanepoel: report https://t.co/MUL48LKqar https://t.co/ufXmK55Zlm — Page Six (@PageSix) October 25, 2026

От своя страна 37-годишната южноафриканка Кандис Суейнпоъл също е майка на момчета - Анака (10 г.) и Ариел (8 г.), от бившия си годеник Херман Николи, с когото имаше над десетгодишна връзка до раздялата им през 2018 г.

Блясък на подиума и фокус върху семейството

Сочената за нова половинка на Брейди е един от най-разпознаваемите „ангели“ на Victoria’s Secret. Наскоро красивата блондинка отново открадна вниманието по време на мащабното модно шоу на бранда, дефилирайки с инкрустирани крила и бляскави тоалети.

И за двамата семейството продължава да бъде основен приоритет. В по-ранни интервюта Брейди споделяше, че намира баланс между децата и новите си бизнес проекти, а Суейнпоъл неведнъж е изтъквала, че е напълно отдадена на нуждите на синовете си.

Дали двамата скоро ще направят първата си съвместна поява на червения килим, предстои да разберем.