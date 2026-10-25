Костадинов: Гласувах за доброто на българския народ

Г ласувах за свободна и независима България, за бъдещето на нашата страна, което ние, българите, сами да определяме. Гласувах за български президент, а не за президент на българите. Toва заяви кандидатът за президент Костадин Костадинов.

По думите му е крайно време България да направи избор в своя полза, а не в полза на други държави. И добави: "Гласувах за доброто на българския народ".

Той посочи, че не е изненадваща ниската избирателна активност и допълни, че за съжаление на президентски избори тя винаги е била ниска.

„Последният път когато имаше висока избирателна активност беше през 2016 г., тогава имаше обективни причини за това. Очевидно има някакво привикване с изборния процес и може би това е причината да не излязат толкова много хора“, коментира Костадинов.

Той призова българските граждани да гласуват, „защото изборът е за нас българите и ако ние се откажем от него, се отказваме от собствената си съдба, отказваме се от правото да се разпореждаме със собствената си съдба“.

Костадинов изрази надежда избирателната активност да се повиши и българският народ да направи различен избор в полза на бъдещето на свободна и независима България.