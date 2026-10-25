МВР: 181 сигнала за изборни нарушения, 151 са за купуване на гласове

И зборният ден започна в спокойна обстановка. Избирателните секции в страната са отворени и предадени на съответните избирателни комисии, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Към 8:00 ч. на 25 октомври в структурите на МВР са постъпили общо 181 сигнала за нарушения на изборното законодателство и на политическите права на гражданите.

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От тях 151 са за купуване на гласове, осем - за неправомерна агитация, един - за корпоративен вот, а 21 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са шест наказателни производства. Четири от тях са за престъпления по чл. 167-169г от Наказателния кодекс (за нарушаване на избирателните права или други престъпления против политическите права), а две са бързи производства.

Съставени са и 1250 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи (полицейското предупреждение като превантивна мярка).

На територията на цялата страна са проведени общо 181 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

От МВР напомнят, че сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес и от компетентността на министерството, могат да се подадат денонощно на телефон 02/90 112 98, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg.