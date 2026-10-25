Мистериите на ранчото Скинуокър: Нови документи на Пентагона разкриват портал към друг свят

Н ай-новите разсекретени документи на Пентагона, свързани с необичайни и неидентифицирани аерокосмически явления (UAP), хвърлят светлина върху едно от най-мистичните места на планетата - скандално известното ранчо Скинуокър (Skinwalker Ranch) в Юта. Официалните файлове разкриват стряскащи свидетелски показания за срещи с двуметрови хуманоидни създания, необясними аномалии и дори предположения за „портал към друг свят“, съобщава Daily Mail.

Документите, които разширяват обхвата на правителствените разследвания отвъд традиционните НЛО наблюдения, отново разпалват дебата за това къде свършва научната фантастика и къде започва реалността.

Ранчото на кошмарите и „скинуокърсите“

Разположено върху площ от над 2023,43 декара в североизточната част на Юта, ранчото Скинуокър от десетилетия е епицентър на паранормални легенди, идващи още от фолклора на индианците навахо. В местните митове „скинуокър“ (skinwalker) е зъл шаман или същество, което може да се превръща в различни животни.

New UFO files detail sightings of six-foot 'skinwalkers' and 'portal to another world' near America's famous paranormal hotspot https://t.co/H9YHoVdcfK — Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2026

Новите правителствени досиета обаче показват, че военни изследователи и учени са документирали редица странни инциденти на и около територията на имота:

Необясними силуети: Докладите описват срещи с високи близо два метра загадъчни фигури, които сякаш се материализират и изчезват внезапно.

Докладите описват срещи с високи близо два метра загадъчни фигури, които сякаш се материализират и изчезват внезапно. Портали в небето: Очевидци и изследователи твърдят, че в района периодично се наблюдават светлинни аномалии, които изглеждат като „отвори“ или тунели в пространство-времето.

Очевидци и изследователи твърдят, че в района периодично се наблюдават светлинни аномалии, които изглеждат като „отвори“ или тунели в пространство-времето. Необичайни технологии под земята: Частните собственици на ранчото (включително предприемачът Брандън Фугал) наскоро разкриха, че при сондажни дейности дълбоко в скалистия масив на ранчото са открити подземни кухини и материали с инженерен произход, които не отговарят на естествения геоложки състав на региона.

Интересът на Пентагона към „невероятното“

Въпреки че мейнстрийм науката често скептично подхожда към подобни твърдения, фактите показват, че американското правителство и тайните служби инвестират сериозни ресурси в изучаването на феномените около ранчото. Целта е била да се разбере дали необяснимите технологии или енергийни полета представляват потенциална заплаха за националната сигурност.

Въпросите около това дали зад тези явления стои напреднала извънземна цивилизация, секретни военни експерименти или измерения, които все още не разбираме, остават без отговор. Документите обаче доказват едно: интересът на Пентагона към загадките на Скинуокър е бил далеч по-дълбок и мащабен, отколкото се е предполагало досега.