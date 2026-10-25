Андрей Гюров: Винаги е добър знак, когато българските граждани поемат съдбата си в собствените си ръце

„Винаги е добър знак, когато българските граждани поемат съдбата си в собствените си ръце, излизат и гласуват. Аз днес гласувах с мисъл за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семействата си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца, чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България”. Това каза кандидатът за президент Андрей Гюров, след като гласува, цитиран от NOVA .

Източник: БГНЕС

„Не искаме нашите деца да живеят в страха, в зависимости, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат. Искаме България, която гледа напред, която е европейска, свободна и горда, в която доходите стигат, спокойни сме за утрешния ден и държавата си е на мястото. Това е един избор между две посоки. И той се случва днес. Затова излезте, заведете своите родители, деца, съседи да гласуват и гласувайте за България, която заслужаваме да имаме”, каза Гюров.