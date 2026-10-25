Мъск призна: SpaceX ограничи Starlink в Украйна заради атаките с дронове

С обственикът на сателитната интернет услуга Starlink Илон Мъск потвърди, че компанията му SpaceX е ограничила скоростта на услугата в Украйна. Мярката е довела до проблеми за украинските отбранителни операции срещу руските атаки през последните дни, съобщи "Асошиейтед прес" (AP).
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В събота Украйна съобщи, че скоростта на достъпа до Starlink и до военната версия на системата Starshield е възстановена до нивата отпреди ограничаването, въведено преди повече от седмица.
След украинското съобщение Мъск написа в социалната мрежа X, че ограничението е било наложено от SpaceX.
„Използването на Starlink, цивилна търговска услуга, за офанзивни нападения с дронове, които убиват хора, никога не е било позволено, нито би трябвало да е позволено. Украинската армия наруши условията за ползване на Starlink и го използва за офанзивни удари с дронове, за да убива хора. Тази вратичка беше затворена през миналата седмица“, заяви Мъск.
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Той уточни, че правителството на САЩ контролира всички промени, свързани с използването на Starshield.
- Starlink е важна част от отбраната на Украйна
Сателитната интернет система Starlink играе важна роля в отбраната на Украйна след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Тя осигурява комуникационна свързаност, включително в райони, където традиционните телекомуникационни мрежи са повредени или недостъпни.
Мъск припомни приноса на SpaceX за укрепването на украинските отбранителни способности след началото на войната.