Масов бой в Севлиевско, мъж нападна полицай

С пор между членове на два рода прераснал в масов бой в събота вечерта в севлиевското село Дамяново. Сблъсъкът се разиграл пред една от избирателните секции в населеното място.
При инцидента бил потрошен и лек автомобил, паркиран в близост.
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На място се намесил полицейският служител, който охранявал секцията. Докато се опитвал да прекрати боя, той бил нападнат от един от участниците в конфликта. Мъжът, за когото има данни, че е повредил и автомобила, ударил униформения в лицето и му причинил лека телесна повреда, предаде NOVA.
След пристигането на допълнителни полицейски екипи предполагаемият извършител бил задържан.
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От Министерството на вътрешните работи заявиха, че инцидентът няма връзка с изборния процес. По данни на полицията сблъсъкът е възникнал заради битов конфликт след употреба на голямо количество алкохол.
Към момента обстановката в Дамяново е спокойна. Не е преценено за необходимо да има засилено полицейско присъствие в селото.
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По случая са предприети необходимите процесуално-следствени действия.