Илияна Йотова: Гласувах за България, трябва да спрем с разделението и омразата

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В ярвам, че в България ще има подем. Трябва да има мир, стабилност, сигурност, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова, след като упражни правото си на глас.

„Гласувах за това да има справедливост, да има перспектива, да има просперитет и най-вече всички да бъдат мотивирани да работим за България. Гласувах и за това да спрем с разделението и с омразата помежду ни“, добави Йотова.

Източник: БГНЕС

По думите ѝ българите се нуждаят от повече съгласие, диалог и обединение.

„Ние, българите, повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни, от диалог и от обединение. Гласувах за България“, посочи тя.