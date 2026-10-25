Спешна акция в Стара планина: Въздушна линейка транспортира по спешност пострадал турист от хижа „Рай“

И нцидент е имало вчера сутринта на хижа "Рай", повикана е въздушна линейка, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК). Пострадалият е получил белодробен колапс и е пренесен с хеликоптер до болницата в Пловдив.

От службата допълниха, че условията за туризъм в планините са добри, времето е подходящо за разходки. В по-високите части на планините се наблюдава умерен вятър и разкъсана облачност.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър, предимно от юг. След обяд над масивите от Югозападна България ще има по-значителни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.