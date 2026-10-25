Волгин след като гласува: Длъжни сме да бъдем категорични за бърз мир в Украйна

Б ългария се нуждае от президент и вицепрезидент, които да бъдат "достатъчно смели", за да поставят българския национален интерес на първо място. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин, след като гласува, цитиран от NOVA.
Той заяви, че едно от най-важните неща е сключването на мир в Украйна. "Задължително трябва да сме категорични и задължително трябва да сме за това да се сключи мир в Украйна колкото се може по-бързо и тази цел изисква последователна и твърда политика от страна на всички български управляващи, независимо от техните позиции”, каза Волгин.
Той отбеляза, че взаимодействието между правителството и президентската институция е важно, особено по ключови въпроси.