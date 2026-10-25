Изборният ден зад граница: Как протича вотът в чужбина

Б ългарите зад граница също гласуват на президентските избори. Първи възможност да упражнят правото си на вот получиха сънародниците ни в Австралия и Нова Зеландия, където избирателните секции отвориха в 21:00 часа българско време в събота вечерта.
В някои от секциите интересът към изборите е по-висок от очакваното, докато в други отчитат по-слаба активност в сравнение с предишни вотове.
- По-висок интерес в Австралия, по-слаб в Китай
„Интересът към изборите е по-висок от очакванията, които имахме“, заяви заместник-председателят на секционната избирателна комисия в Бризбън Марио Божилов.
Междувременно българите в Китай също гласуват. Според проф. Димитър Владиков интересът към президентския вот там е по-нисък в сравнение с предишните избори.
„Интересът е по-нисък от предишните избори“, посочи той, цитиран от NOVA.
- Във Франция гласуват на фона на протести
Изборният ден във Франция протича на фона на масови протести в страната. За българските граждани са разкрити общо 18 избирателни секции, три от които се намират в Българското посолство.
По наличната информация гласуването протича нормално и се извършва само с машини.
- Спокоен вот в Германия
Засега безпроблемно протича гласуването и в Германия. Там са осигурени 88 машини за гласуване, което е най-големият брой сред избирателните секции извън България според предоставената информация.
Организацията на вота зад граница продължава, като изборният ден приключва по различно време в отделните държави заради часовите разлики.