България

Времето през следващата седмица: Задава се динамична промяна, рязко застудяване и силни валежи

Времето от 26 до 31 октомври носи динамично време с резки обрати. Очакват ни сериозни застудявания, сутрешни мъгли в котловините и засилване на валежите към края на периода. Вижте подробната прогноза по дни

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П рез новата седмица атмосферата над страната ще остане изключително динамична. Очакват ни резки смени на посоката на вятъра, сутрешни мъгли, понижение на температурите и засилване на дъждовете с наближаването на уикенда, съобщава дежурният синоптик Марияна Попова от Отдела "Метеорологични прогнози" към НИМХ.

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Източник: НИМХ

Началото на седмицата: По-хладен въздух и временни заоблачавания

В началото на седмицата вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, вкарвайки в страната по-хладна въздушна маса.

Облачност и валежи: Очакват се временни увеличения на облачността, които ще бъдат по-значителни над Западна България. На отделни места в югозападните райони ще превали краткотраен дъжд.

Вторник и сряда: Сутрешни мъгли и малко слънце

През следващите два дни вятърът в западната половина на страната ще отслабне, а на места напълно ще стихне. В източните райони той ще духа от североизток и ще бъде предимно умерен.

Във вторник: Облачността ще бъде променлива, по-значителна сутринта над Източна България, където все още на отделни места са възможни слаби превалявания.

В сряда: Облачността по-често ще намалява до слънчево време. В котловините и по долините на реките в Западна България сутринта ще има условия за образуване на мъгли.

Температури в сряда: Минималните температури ще паднат до стойности между 1° и 6°, а максималните през деня ще достигнат между 11° и 16°.

Четвъртък и петък: Нова вълна от облаци и дъжд

Четвъртък: Вятърът отново ще промени посоката си от северозапад и ще се усили. От запад на изток облачността бързо ще се увеличи и на много места в страната ще превали дъжд.

Петък: Времето ще остане предимно облачно, но валежите ще са на ограничено брой места. Вятърът ще отслабне, а в Южна България на места ще стихне напълно.

Събота: Активизиране на валежите

През почивния ден ни очаква сериозна промяна във времето. Валежите, идващи от юг и от запад, отново ще се активизират, като има повишена вероятност на места те да бъдат значителни по количество.

Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, като в Източна България се очаква чувствително да се усили.

Източник: НИМХ    
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