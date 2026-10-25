Отстраниха председател на СИК в Бургаско, явил се пиян

П редседател на секционна избирателна комисия (СИК) в село Изгрев, община Царево, е отстранен след сигнал, че се е явил на работа в нетрезво състояние. Решението е взето от Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас след извършена проверка.

Според подадения по телефона сигнал мъжът е бил под въздействието на алкохол още при транспортирането на членовете на комисията към избирателната секция.

При последвалата проверка представители на РИК – Бургас установили, че председателят се държи относително неадекватно и проявява пълна незаинтересованост към изборния процес. Констатирано е също, че е внесъл алкохол в помещението на секцията, предаде БНТ.

При разговора с него проверяващите забелязали, че макар да отговаря на зададените въпроси, говорът му е характерно завален.

В резултат на проверката РИК – Бургас е решила да освободи председателя и да обезсили издаденото му удостоверение.

На негово място е назначен нов председател, като е извършена промяна и на заместник-председателския пост.