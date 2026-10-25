Ивелин Михайлов: Гласувам за промяна на системата и за държава, в която законите и Конституцията се спазват

К андидатът за президент Ивелин Михайлов гласува във варненското село Неофит Рилски и призова българите да упражнят правото си на глас, без да се влияят от социологическите проучвания. Той заяви, че гласува за промяна на системата и за държава, в която законите и Конституцията се спазват, а гражданите знаят какво могат да очакват от институциите, пише кореспондентът на БТА във Варна.

Източник: БТА

„Българите трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху собствената си съдба. Бог ни е дал свободна воля, днес можем да я упражним“, каза Михайлов. Според него вероятно ще има втори тур, тъй като избирателната активност няма да бъде достатъчно висока, за да бъде избран президент още на първия.

Михайлов коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев. По думите му случаят не е свързан с изборите, а с промяната на цялата система. Той заяви, че според него вече има четири или пет знакови убийства и че се наблюдава последователност при отстраняването на фигури, свързани с предишното и настоящото управление.