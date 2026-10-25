България

Каква е избирателната активност в страната към 11:00 ч. по данни на "Мяра"

Българските граждани избират своя седми президент

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 25 октомври 2026, 09:39
Каква е избирателната активност в страната към 11:00 ч. по данни на "Мяра"
Източник: iStock Photos

И збирателната активност в страната към 11:00 ч. е 6.6%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция "Мяра", направен по поръчка на NOVA.

Българските граждани избират своя седми президент. Общо 6 млн. и 590 хил. души ще имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. Общо 46 001 души ще гласуват за първи път.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели, се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК). В секциите извън страната гласуването започва също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време. 

Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има две машини. Общият брой на машините е 11 622. 

Редактор: Василена Василева
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